صراع بين برشلونة وريال مدريد على كلوب وفان دايك

هل يترك كلوب وفان دايك فريق ليفربول؟

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

يخطط ناديي برشلونة وريال مدريد للتعاقد مع يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، وجلب مدافع الفريق، فيرجيل فان دايك.

كلوب قاد ليفربول للفوز بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي كما بدأ الموسم الحالي بأفضل النتائج ليحقق لقب أفضل مدرب في شهر أغسطس بالبريميرليج.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إنّ إيرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، وزين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، لا يعيشان أفضل فتراتهما في الليجا ولذلك يفكران في جلب مدربًا جديدًا.

وأوضحت أنّ إدارة الناديين تدرس بجدية التعاقد مع كلوب على أن يكون خطوة لأجل إمكانية جلب فان دايك.

ويعاني برشلونة وريال مدريد على الصعيد الدفاعي، إذ استقبل النادي الكتالوني 7 أهداف في 4 مباريات أما الملكي فتلقى 6 أهداف.

فان دايك اختير أفضل مدافع ولاعب في أوروبا كما يتواجد في القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من فيفا.