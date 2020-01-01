صراع العروش .. هل يخطف حمدالله "‘عرش" السومة في صدارة الهدافين التاريخيين للدوري السعودي؟

ثنائي يقدم الكثير في كل موسم بالدوري السعودي للمحترفين

دائمًا في جميع الدوريات نرى الصراع على أشده على لقب الهداف سواء على مستوى موسمًا واحدًا، أو على أفضل هداف في تاريخ البطولة، وهذا يزيدها إثارة ومتعة بالإضافة إلى أنها دافعًا للاعبين يجعلهم يقدمون مستويات تزيد من قيمة البطولة نفسها.

الدوري السعودي للمحترفين في عام 2014 استقبلت المهاجم السوري عمر السومة ليقود هجوم الأهلي، ولكن لم يتخيل أن في مواسم قليلة سيزيح جميع من أمامه ويعادل رقم ناصر الشمراني كالأكثر تهديفًا في الدوري السعودي للمحترفين بـ126 هدفًا.

السومة بدأ الموسم الأول مع الأهلي موسم 2014 – 2015 بلقب الهداف برصيد 22 هدفًا ليعلن عن نفسه صفقة قوية ستسيطر على الأخضر واليابس في الدوري السعودي للمحترفين.

المزيد من الفرق

وفي الموسم الثاني استمرت سيطرة السومة على لقب الهداف برصيد 27 هدفًا، ليصل المجموع وقتها إلى 49 هدفًا، لينذر من أعلى قائمة الهدافين التاريخين لدوري المحترفين.

موسم 2016 – 2017 حصل السومة أيضًا على لقب الهداف برصيد 24 هدفًا، ليصل مجموع الأهداف إلى 73 هدفًا ويقترب أكثر فأكثر من نادي المائة.

في موسم 2017 – 2018، فقد السومة لقب الهداف بفارق هدفين لصالح روني فيرنانديز لاعب الفيحاء وقتها حيث سجل السوري 11 هدفًا، ليصبح رصيده 84 هدفًا.

وفي موسم 2018 – 2019، ظهر لعمر السومة منافسًا قد يكون إنذارًا شديدًا في قمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين، وهو عبدالرزاق حمدالله نجم النصر، والذي حصد لقب الهداف في الموسم الأول برصيد 34 هدفًا في رقم تاريخي وقتها، بينما أنهى السومة موسمه بـ19 هدفًا ليرتفع رصيده إلى 103 هدفًا.

وفي الموسم الماضي، تمكن حمدالله أيضًا في خطف لقب الهداف برصيد 29 هدفًا، والسومة كان بـ19 في المركز الثالث ليرتفع رصيده إلى 122 هدفًا، ويصبح عدد أهداف حمدالله في موسمين فقط 63 هدفًا، أي نصف ما سجله السومة في 6 مواسم رفقة الراقي في دوري المحترفين السعودي.

بالموسم الحالي، يتقدم السومة على حمدالله حيث سجل السوري حتى الآن 4 أهداف ليرتفع رصيده إلى 126 هدفًا متساويًا مع ناصر الشمراني في قمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين، بينما حمدالله سجل هدفًا واحدًا ولكن إذا تمكن حمدالله من تحقيق نسب التهديف الذي يحققها في كل موسم، فمن السهل أن يصل إلى رقم السومة ويهدده في صدارة هدافي الدوري السعودي للمحترفين خلال مواسم قليلة للغاية، حيث أن الفارق بينهما حاليًا، 63 هدفًا، أي ما سجله المغربي خلال الموسمين الماضيين تقريبًا.

وامتدت المنافسة على عدد "الهاتريك" في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حتى الآن، حيث أصبح السومة بعد ثلاثيته في مرمى العين بالموسم الحالي محرزًا 8 هاتريك، بينما يأتي حمدالله من خلفه بـ7 هاتريك.