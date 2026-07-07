صديق رونالدو.. جيسوس الأقرب: البرتغال تحدد مدربها القادم!

أفادت وسائل إعلام برتغالية متعددة أن جورج جيسوس سيخلف روبرتو مارتينيز في منصب مدرب منتخب البرتغال. وكان مدرب المنتخب الإسباني قد استقال فور خروج منتخب بلاده من كأس العالم مساء الاثنين.

بدا مساء الاثنين أن إسبانيا والبرتغال في طريقهما إلى الوقت الإضافي في دالاس، إلى أن سجل ميكيل ميرينو الهدف الوحيد في المباراة خلال الوقت المحتسب بدل الضائع.

بعد المباراة، استخلص مارتينيز استنتاجاته على الفور واستقال من منصب مدرب منتخب البرتغال. وتشير الصحف البرتغالية إلى أن خليفته كان جاهزًا بالفعل.

جورج جيسوس هو صديق قديم لكريستيانو رونالدو. وقد نجح المدرب البالغ من العمر 71 عامًا في الفوز بلقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي مع فريق النصر.

وكان جيسوس قد تولى سابقًا تدريب أندية مثل الهلال وبنفيكا وفنربخشة وفلامنجو وغيرهم.