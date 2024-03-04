صديق رونالدو .. إصابة تاليسكا تُشعل اتهامات النصراوية لرجل الهلال السابق بشأن إصابات النجوم

البعض يؤكد التهمة والبعض الآخر ينفي!

أشعلت إصابة أندرسون تاليسكا العضلية يوم أمس الجدل مجددًا حول مارسيلو جارسيا أخصائي العلاج الطبيعي الذي تعاقد معه النصر في بداية فبراير الماضي ليكون أحد أفراد الجهاز الطبي للفريق الأول.

أخصائي العلاج الطبيعي البرازيلي سبق له العمل مع الهلال خلال الفترة من 2017 حتى 2021 ثم انتقل إلى الإمارات ليعود بعدها للرياض من بوابة النصر وبطلب خاص من النجم كريستيانو رونالدو.

جمهور النصر وجه اتهامات واضحة لجارسيا بالمسؤولية عن إصابات النجوم العضلية المتوالية منذ التعاقد معه، حيث تعرض كلًا من وليد عبد الله ورونالدو وسلطان الغنام وراغد النجار وعلي لاجامي وعبد الرحمن غريب ودافيد أوسبينا لإصابات عضلية مختلفة أدت لغيابهم عن الفريق في مرحلة حاسمة ومهمة من الموسم.

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وقد ذهب البعض للتأكيد على أن الهلال تخلص من جارسيا بعد زيادة الإصابات العضلية للاعبيه خاصة في العضلة الضامة، لكن بعض الإعلاميين وعلى رأسهم عبد العزيز المريسل برأ الرجل من تلك الاتهامات تمامًا.

المريسل أوضح أن جارسيا لا علاقة له بتلك الإصابات، مشيرًا إلى أن جُل عمله يتركز مع رونالدو وقليل ما يعمل مع بقية اللاعبين.

يُشار إلى أن تاليسكا تعرض لإصابة عضلية في مران النصر مساء أمس مما أدى لاستبعاده من مواجهة العين مساء اليوم.