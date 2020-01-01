صديقه المقرب: بيانيتش يحلم باللعب لبرشلونة منذ سنوات

واحد من أقرب الأصدقاء لميراليم بيانيتش لاعب يوفنتوس يؤكد أن اللاعب يحلم باللعب لنادي برشلونة منذ سنوات طويلة.

كشف أديس يونوزوفيتش المقرب من اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش نجم روما السابق ويوفنتوس الحالي عن حب اللاعب الكبير لبرشلونة الإسباني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها يونوزوفيتش لصالح صحيفة "سبورت" وأكد خلالها أن اللاعب يحب برشلونة منذ فترة بعيدة.

وقال يونوزوفيتش: "لا أشعر بالمفاجأة من اهتمام برشلونة به، فهو في نفس المستوى الذي يسمح به باللعب لصالح فريق مثلهم، كما أنه يستطيع اللعب لأي فريق حول العالم".

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وأضاف: "اللعب لبرشلونة كان حلم ميراليم بيانيتش طوال سنوات عمره، هو يشاهد جميع مباريات الفريق ويحب طريق لعبه وفلسفته".

وعندما سألته الصحيفة عن الأنباء التي أكدت حبه لريال مدريد قال: "ما يقال لا يتمتع بالكثير من الدقة، بيانيتش يحب زين الدين زيدان كلاعب فقط، لكنه على مستوى الأندية فهو يعشق برشلونة".

وأكمل تصريحاته: "بيانيتش لاعب محترف وسيقدم كل ما لديه لصالح يوفنتوس حتى اللحظة الأخيرة معهم، أنا متأكد أن اهتمام برشلونة لن يؤثر عليه مطلقًا".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت على رغبة برشلونة في الحصول على خدمات بيانيتش، إلا أن يوفنتوس مصر على ضم أرتور ميلو في المقابل، بينما يرفض الأخير مغادرة الفريق الكتالوني.