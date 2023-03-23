صدمة .. إقالة ناجلسمان ومدرب ألماني يخلفه في بايرن ميونخ

بايرن ميونخ يقيل مدربه ويفاوض مدرب تشيلسي السابق

ذكرت تقارير صحفية اليوم الخميس، أن نادي بايرن ميونخ الألماني قد أقال مدرب الفريق جوليان ناجيلسمان، ويقترب من تعيين مدرب تشيلسي السابق خلفًا له.

وتعرض فريق بايرن ميونخ لهزيمة أخيرة بنتيجة 2-1، أمام باير ليفركوزن، ضمن منافسات بطولة الدوري الألماني، جعلته يفقد صدارة جدول الترتيب بفارق نقطة عن المتصدر بوروسيا دورتموند.

ووفقًا لفابريزيو رومانو، الصحفي المتخصص في انتقالات اللاعبين والمدربين فإن النادي الألماني يناقش بدائل محتملة ويمكن أن يحضر توماس توخيل مدرب بوروسيا دورتموند وتشيلسي السابق إلى قيادة بايرن ميونخ.

ويستضيف بايرن فريق بوروسيا دورتموند في بطولة الدوري مباشرة بعد فترة التوقف الدولي في دير كلاسيكر وسيتراجع بأربع نقاط خلفهم إذا تعرض للهزيمة.

ووصل بايرن إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بعد تخطيهم باريس سان جيرمان لكنهم سيواجهون اختبارًا صعبًا أمام مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا.

ويستعد بايرن ميونخ لبعض المباريات الحاسمة عندما يعود الفريق بعد فترة التوقف الدولية، المواجهة الأولى هي زيارة لبوروسيا دورتموند تليها مباراة ربع نهائي الدوري الألماني مع فرايبورج، ثم يلتقي الفريقان مرة أخرى في الدوري قبل أن يتوجه بايرن إلى ملعب الاتحاد لمواجهة مانشستر سيتي ببطولة دوري أبطال أوروبا.