صدمة .. هالاند يغيب عن دورتموند لبضعة أسابيع

لم يتحدد موعد تعافيه حتى الآن

ضربة قوية تلقاها نادي بوروسيا دورتموند الألماني، بتعرض لاعبه إرلينج هالاند لإصابة في الفخذ ستبعده لفترة طويلة.

صاحب الـ21 سنة عاد للتو من غياب وصل لمدة 3 مباريات بسبب مشكلة عضلية، والآن يعود للغياب لفترة أخرى تصل لعدة أسابيع.

وهو ما يضع ماركو روز مدرب بوروسيا دورتموند في ورطة، من دون العنصر الهجومي الأهم بفريقه.

وقال روز في تصريحات قبل مواجهة أرمينيا بيلفيلد في الدوري الألماني:"توماس مونييه لن يلعب غدًا ونفس الأمر بالنسبة لنيكو شولز لمعاناته من مشكلة عضلية".

وأضاف:"هالاند كذلك لن يلعب حيث سيغيب لبضعة أسابيع بسبب إصابة في مفصل الفخذ".

وفي الوقت الحالي لم يتم وضع جدول زمني محدد لتعافي هالاند، ولكن برنامج إعادة التأهيل بدأ تنفيذه بالفعل.

ومن جانبه نشر النرويجي الشاب رسالة عبر حسابه على موقع "تويتر" بعد هذه الإصابة قائلًا:"الآن حان وقت التركيز على التعافي، سأعود أقوى".

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يذكر أن صاحب الـ21 سنة نجح في تسجيل 13 هدفًا في 10 مباريات مع دورتموند بكل المسابقات هذا الموسم.