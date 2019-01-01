بعد صدمة نيمار .. باريس يستعيد قوته الضاربة قبل رحلة بلجيكا

أنباء سارة للمدرب الألماني توماس توخيل

تلقى المدير الفني لباريس سان جيرمان توماس توخيل دفعة معنوية هائلة، باكتمال شفاء هداف الدوري الفرنسي الموسم الماضي كيليان مبابي، بعد معاناة دامت قرابة الشهرين بداعي إصابته بإجهاد في عضلة الفخذ.

ومنذ تعرضه لتلك الإصابة في أواخر شهر أغسطس الماضي، لم يظهر صاحب الـ20 عامًا بقميص "إلبي إس جي" سوى دقائق أمام بوردو ومثلها أمام جلطة سراي في مباراة الجولة الثانية لدوري مجموعات أبطال أوروبا.

وتجددت إصابة الشاب الفرنسي بعد مشاركته لمدة 60 دقيقة في المباراتين، ما تسبب في استبعاده من قائمة منتخب بلاده في عطلة أكتوبر الحالية، التي واجه خلالها منتخب الديوك كلًا من أيسلندا وتركيا، في إطار التصفيات المؤهلة لليورو.

وصباح اليوم الثلاثاء، أكدت صحيفة "لو بارزيان"، أن بطل العالم تعافى تمامًا من إصابته، وبنسبة كبيرة سيكون على رأس البعثة المسافرة إلى بلجيكا منتصف الأسبوع المقبل لمواجهة كلوب بروج في الجولة الثالثة لدوري مجموعات أبطال أوروبا.

وجاءت انتعاشة مبابي لتعوض المدرب الألماني توماس توخيل خيبة أمل خروج النجم البرازيلي نيمار جونيور من الحسابات لمدة تتراوح بين 3 لـ 4 أسابيع، بعد إصابته المزدوجة في الفخذ والركبة أثناء مشاركته في ودية البرازيل ضد نيجيريا.

🗣 بوفون عن نيمار: "أتحدث معه دائمًا، قلت له كيف بلغت الـ26 دون أن تفوز بالكرة الذهبية حتى الآن!"



"كان يجب أن يفوز بها حتى مع وجود ميسي ورونالدو، لا يجب أن ينتظر اعتزالهما، لأنه بنفس قوتهما!"



تتفق/تختلف؟ 👀 pic.twitter.com/P6fGijzIii — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 15, 2019

تجدر الإشارة إلى أن العملاق الباريسي يحتل صدارة مجموعته في دوري الكـأس ذات الأذنين بالعلامة الكاملة في أول مباراتين، بفارق 4 نقاط عن كلوب بروج وخمسة عن ريال مدريد وجلطة سراي.