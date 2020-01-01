صدمة.. مارسيلو يفكر في مغادرة ريال مدريد، ولم الشمل مع رونالدو وارد

نبأ حزين للغاية..

تداولت تقارير صحفية برازيلية تفكير مارسيلو في مغادرة ريال مدريد خلال الأيام المتبقية من سوق الانتقالات الصيفية، مع ترجيحها انضمامه إلى أحد فرق الدوري الإيطالي.

وعلى الرغم من حقيقة أن مارسيلو لم يخرج من أفكار مدربه زين الدين زيدان، إلا أنه يُدرك بوضوح أن فرص مشاركته باستمرار تتقلص في ظل وجود فيرلاند ميندي.

وبحسب ما أوردته شبكة "Esporte Interativo" فإن صاحب الـ32 عامًا يجد على طاولته عرضين من السيري آ، وتحديدًا من يوفنتوس وإنتر.

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بالطبع سيكون الدولي البرازيلي سعيدًا إن تم لم شمله بصديقه المقرب كريستيانو رونالدو مجددًا، والذي تزعم التقارير أنه حاول نقله إلى اليوفي الصيف الماضي لولا تدخل زيدان.

في حال أن حقق مارسيلو رغبته بالمغادرة، فمستقبل سيرجيو ريجيلون سوف يتغير، فوقتها لن يتم بيعه كما تحاول الإدارة فعل ذلك حاليًا، وسيكون هو بديل ميندي.

جزء قد يؤكد إدراك إدارة فلورنتينو بيريز لما يحدث مع مارسيلو قد يكمن في عملية التأخير والمماطلة التي تحدث بشأن رحيل ريجيلون، فتنتظر حسم موقف نجمها البرازيلي بشكل كامل ثم اتخاذ خطوات مع النجم الإسباني الشاب.

ووجبت الإشارة هنا إلى أن مارسيلو لا يزال عقده ممتدًا مع ريال مدريد حتى صيف 2022، مع وجود شرط جزائي بقيمة 200 مليون يورو.

يذكر أن إقامة مارسيلو في سانتياجو برنابيو امتدت لـ14 عامًا حتى صار أحد قادة النادي الملكي، ولكنه يعلم أنها فرصته الأخيرة للحصول على عقد كبير من الناحية المادية أيضًا.