صدمة لمشجعي برشلونة - ميسي خارج التشكيل الأساسي للكلاسيكو

يبدو أن النجم الأرجنتيني لم يتعافى بشكل كامل من إصابته الأخيرة أمام فالنسيا

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، عن تشكيل فريقه في الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي ريال مدريد.

المباراة تجمع بين الثنائي على ملعب كامب نو، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

فالفيردي قرر استبعاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من التشكيل الأساسي لفريقه بمواجهة ريال.

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ويأتي ذلك نظراً لعودته من الإصابة التي لحقت به بمواجهة فالنسيا بالدوري الإسباني مطلع هذا الأسبوع.

وقرر فالفيردي الاعتماد على التشكيل التالي :

حارس: تير شتيجن

دفاع: سيميدو، جيرارد بيكيه، لانجليه، جوردي ألبا

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وسط:إيفان راكيتيتش، سيرجيو بوسكيتش، آرثر

هجوم: كوتينيو، مالكوم، لويس سواريز

البدلاء: إيناكي بينا، ميسي، موريلو، برنس بواتنج، سيرجي روبرتو، ألينا وفيدال.

ويطمح برشلونة للخروج بنتيجة جيدة في مواجهة الليلة، لتأمين التأهل قبل مباراة الذهاب في 27 فبراير الجاري على سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد.