صدمة للنصر .. "فيفا ينصف حمدالله خلال 15 يومًا"

يبدو أن الأمور لن تسير في الطريق الذي تريده جماهير النصر.

أكد الإعلامي السعودي محمد العميري أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سيقوم قريبًا بإعلان عقوبة كبيرة ضد النصر في قضية اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله.

جاء هذا في تغريدة نشرها الإعلامي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر"، وأكد خلالها أن النادي سيُصدم من العقوبة.

وكتب: "يصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال الأسبوعين المقبلين قراره في قضية النزاع التعاقدي بين نادي النصر واللاعب عبد الرزاق حمد الله".

Shahid Shahid

وأضاف معلنًا عن العقوبات قبل حتى أن تخرج من الغرف المغلقة: "العقوبة ستكون بإلزام النادي بدفع مبلغ 15 مليون ريال تعويضًا للاعب، ومنعه من التسجيل فترتين".

نادي الاتحاد أعلن مطلع شهر سبتمبر أنه تلقى خطابًا من مركز التحكيم الرياضي الصعويد يؤكد تعليق العقوبة الصادرة من لجنة الاحتراف في حق اللاعب.

وكانت لجنة الاحتراف قد قررت إيقاف اللاعب لمدة أربعة أشهر وتغريمه حوالي 300 ألف ريال بعد شكوى النصر التي أكد خلالها أن الاتحاد حرضه على فسخ عقده.

جدير بالذكر أن الاتحاد يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي بعد مرور أربع جولات برصيد عشر نقاط، بينما يحل النصر رابعًا بتسع نقاط.