صدمة للإعلام والجمهور .. قرار صارم من مانشيني بشأن وديات المنتخب السعودي

الأخضر بدأ الاستعدادات النهائية لكأس آسيا 2023

بدأ المنتخب السعودي الاستعدادات النهائية للمشاركة في كأس آسيا 2023 التي ستنطلق في قطر يوم 12 يناير الجاري، وقد اتخذ مدربه روبرتو مانشيني قرارًا صارمًا بشأن المباريات الودية الخاصة بالأخضر.

المنتخب السعودي سيبدأ مبارياته الودية بمواجهة لبنان يوم غدٍ في قطر، ومن ثم سيلعب ضد فلسطين في التاسع من يناير وأمام هونج كونج في اليوم التالي، قبل أن يُواجه عُمان في أولى مبارياته في كأس آسيا يوم 16 من نفس الشهر.

صحيفة الشرق الأوسط السعودية أفادت أن مانشيني اتخذ قرارًا بعدم نقل المباريات الودية تلفزيًا ليفرض حالة من السرية على طريقة لعب وتشكيل المنتخب، وهو ما يُمثل صدمة للإعلام والجمهور السعودي الذي كان يرغب بالاطمئنان على وضع الأخضر قبل المشاركة القارية.

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المدرب الإيطالي كان قد أعلن يوم أمس القائمة النهائية للمنتخب السعودي وقد استبعد الرباعي محمد الربيعي ومحمد مران وخالد الغنام وعلي هزازي من القائمة المبدئية، وغادر الرباعي بالفعل قطر عائدين إلى السعودية.

يُشار إلى أن الأخضر وقع في المجموعة السادسة بجانب سلطنة عُمان وقيرغيزستان وتايلاند.