صدمة للأندية السعودية والقطرية .. كوستا يتوصل لاتفاق مع فريقه الجديد

دييجو كوستا ينهي اتفاقه مع بالميراس البرازيلي ولا يتبقى سوى الإعلان الرسمي عن الصفقة.

كشفت تقارير صحفية اليوم أن اللاعب دييجو كوستا نجم أتلتيكو مدريد السابق قد أنهى اتفاقه مع نظيره بالميراس من أجل الانضمام لصفوفهم.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" والتي أكدت أن اللاعب على وشك أن يكون لاعبًا رسميًا في صفوف الفريق البرازيلي.

وأوضحت الصحيفة أن النادي البرازيلي قد قدم عقدًا قيمته مليوني ونصف مليون يورو في الموسم الواحد من أجل نجم المنتخب الإسباني.

ويستمر العقد لمدة عامين على أن يتم النظر في تجديده خلال الفترة المقبلة على حسب مستوى وأداء اللاعب مع الفريق.

وأكدت الصحيفة أن اللاعب يتواجد في البرازيل ليتفاوض بشكل شخصي مع النادي صاحب المركز الرابع في ترتيب أندية كأس العالم للأندية، وهي البطولة التي اختتمت في قطر يوم الخميس الماضي.

هل كان سيلعب في أحد الأندية العربية؟

بحسب ما ذكرت تقارير صحفية سابقة فكان هناك رغبة من قبل نادي الريان القطري في الحصول على خدمات اللاعب لصالحه.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت قبل فترة على رغبة النادي القطري في ضم اللاعب لصفوفه، قبل أن تعود الأنباء للسطح من جديد.

في الوقت نفسه انتشرت أنباء عن اهتمام الشباب السعودي بالحصول على خدمات اللاعب صاحب الـ 32 عامًا.

ماذا حدث لعقد كوستا في أتلتيكو مدريد؟

أعلن أتلتيكو مدريد قبل أيام عن فسخ تعاقده مع اللاعب دييجو كوستا بالتراضي بين الطرفين، لتنتهي مغامرة اللاعب في صفوف الفريق العاصمي.

وأوضح النادي أن اللاعب طلب الخروج من صفوف أتلتيكو مدريد لأسباب خاصة، قبل أن يتوجهوا له بالشكر ويتمنوا له الحظ السعيد فيما هو قادم.

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ما هي أسباب رحيل دييجو كوستا عن أتلتيكو مدريد؟

المعلن بالنسبة للجميع كما جاء في بيان أتلتيكو مدريد أن اللاعب طلب الخروج من صفوف النادي لأسباب شخصية.

لكن الغير معلن والذي ظهر واضحًا للجميع أن اللاعب يفتقد لمكانه في تشكيل الفريق، بعد قدوم لويس سواريز من صفوف برشلونة.

إضافة إلى ذلك وجود جواو فيليكس في صفوف الفريق، وحصوله على مكانه في التشكيل بجوار لويس سواريز.

شارك كوستا هذا الموسم في سبع مباريات بالدوري الإسباني فقط، وسجل هدفين وهي أقل نسبة مشاركة له في كل مسيرته مع الأتلتي.

متى تنتهي نافذة الانتقالات في البرازيل؟

في المعتاد يكون سوق الانتقالات في البرازيل في الفترة بين يناير ومارس، وبين يوليو وأغسطس.

لكن بسبب الظروف الحالية التي فرضها فيروس كورونا تم تغيير مواعيد سوق الانتقالات ليتناسب مع المعطيات الجديدة.

السوق الجديد يبدأ في الـ 20 من يوليو وحتى التاسع من أغسطس كفترة أولى في سوق الانتقالات، أما الفترة الثانية فتكون بين التاسع من أكتوبر حتى التاسع من نوفمبر.

كيف ينتقل كوستا لبالميراس في منتصف الموسم؟

يتسائل البعض كيف يمكن أن ينضم اللاعب البرازيلي لصفوف فريق بالميراس بعدما أغلقت البرازيل نافذة الانتقالات بالفعل.

لكن لكوستا استثناء، حيث سيتم التعامل مع اللاعب كلاعب حر دون عقد، وهو ما يسمح له بالانضمام لأي فريق خارج سوق الانتقالات.