صدمة لكلوب .. أندية الدوري الإنجليزي ترفض عودة التبديلات الخمسة

قد تضر بنزاهة المنافسة

قامت أغلبية أندية الدوري الإنجليزي مرة أخرى، برفض عودة نظام التبديلات الخمسة، رغم مطالب البعض بتطبيقها بسبب تلاحم الموسم الحالي مع الموسم الماضي.

يورجن كلوب مدرب ليفربول، كان من أكثر المطالبين بعودة التبديلات الخمسة مرة أخرى، بسبب الإصابات التي يعاني منها فريقه هذا العام.

بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي انضم له هو الآخر، ولكن الأغلبية رفضت هذا الاقتراح بشكل قاطع.

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صحيفة "independent" البريطانية كشفت عن قيام الأندية بمناقشة العديد من القضايا الأخرى الخاصة بالمنافسة بجانب هذه القضية.

وأشارت إلى أن قرار الرفض، جاء بسبب المخاوف من الإضرار بنزاهة المنافسة، حيث كان الهدف الرئيسي من هذه الخاصية، دعم الأندية بعد عودة النشاط من التوقف بسبب أزمة كورونا.

وأوضحت أن الأندية تخشى أن تؤدي زيادة التبديلات، إلى منح الفرق التي تمتلك مجموعة كبيرة من اللاعبين أفضلية على الفرق الأخرى.

وفي سياق متصل تم زيادة عدد اللاعبين المتواجدين على دكة البدلاء من 7 إلى 9 لاعبين لكل فريق.

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وتم مناقشة قضية السماح بتبديلين إضافيين كحد أقصى اعتبارًا من يناير 2021 في حالة حدوث إصابات خطيرة مثل الارتجاج في المخ خلال المباراة.

يذكر أن ليفربول يحتل حاليًا صدارة الدوري الإنجليزي بـ28 نقطة، بفارق 5 نقاط عن توتنهام صاحب المركز الثاني.