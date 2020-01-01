صدمة لدورتموند .. إصابة هالاند بتمزق في أوتار الركبة وفافر يحدد مدة غيابه

متى يعود هالاند إلى دورتموند؟

تعرض إرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند لإصابة على مستوى أوتار الركبة ليغيب عن مباراة لاتسيو في دوري أبطال أوروبا ويخرج من القائمة.

الدولي النرويجي يعيش حالة استثنائية مع دورتموند منذ أن انضم لهم في يناير الماضي، إذ سجل 33 هدفًا خلال 32 مباراة بمختلف المسابقات، ويأتي ثانيًا هذا الموسم في ترتيب هدافي البوندسليجا برصيد 10 أهداف.

ولكن الإصابة التي تعرض لها ستضطره إلى الابتعاد عن الملاعب حتى نهاية العام الجاري حسب تأكيدات المدير الفني لأسود الفيستيفاليان لوسيان فافر.

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وقال فافر في تصريحات قبل مواجهة الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا أمام لاتسيو الإيطالي: "هالاند لن يكون قادرًا على اللعب حتى يناير، ربما لعب كثيرًا.

وأضاف فافر عن الإصابة التي تعرض لها هالاند في التدريبات: "في البداية اعتقدنا أن الأمر لن يكون بهذا السوء وأنه سيتمكن من المشاركة أمام لاتسيو، لكنه لا يستطيع اللعب الآن".

تمثل الإصابة ضربة قوية لدورتموند في الوقت الحالي، حيث أثبت اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا أنه أحد أفضل المهاجمين في أوروبا منذ انضمامه من ريد بول سالزبورج في يناير الماضي.

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وبدوره سجل هالاند 15 هدفًا في 18 مباراة فقط مع دورتموند الموسم الماضي، وبدأ الموسم الحالي بشكل أفضل من سابقه، حيث سجل 17 هدفًا في 14 مباراة في جميع المسابقات.