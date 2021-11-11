صدمة لتشافي .. ميزانية يناير في برشلونة 10 ملايين فقط!

يبدو أن برشلونة سيواجه أزمة كبرى في سعيه للتحرك نحو الأهداف التي يسعى تشافي هيرنانديز المدير الفني الجديد للفريق في الحصول عليها خلال سوق الانتقالات.

ميزانية برشلونة كانت تعاني بشدة خلال الفترة الماضية، ويبدو أن الأزمة الاقتصادية تواصل إلقاء ظلالها على النادي الكتالوني.

وبعد أن نجح برشلونة في تجديد عقدي أنسو فاتي وبيدري مؤخرًا، تسبب ذلك في تآكل القدر الذي يمكن أن ينفق منه النادي في سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

شبكة "espn" الأمريكية أكدت أن تشافي سيكون لديه أقل من عشرة ملايين يورو لإنفاقها على التعاقدات وتعزيز الفريق في يناير.

الخسائر المتراكمة على مدار الموسمين الماضيين أدت إلى قيام رابطة الدوري الإسباني بخفض سقف إنفاق برشلونة في الموسم الحالي، والذي يتضمن الأموال التي تم إنفاقها على التعاقدات والأجور، من بين أمور أخرى.

ويبحث تشافي حاليًا عن إضافة لاعب آخر إلى برشلونة، ويفضل أن يكون لاعبًا على الجناح، خاصة التأكيد على غياب سيرخيو أجويرو لمدة ثلاثة أشهر على الأقل بسبب مشكلة في القلب، ومعاناة أنسو فاتي وعثمان ديمبيلي من إصابات مختلفة.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن تشافي يرغب في التعاقد مع داني أولمو نجم لايبزيج الألماني، وفيران توريس جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، ويرى أنهما لاعبان قادران على تقديم الإضافة في برشلونة.

لكن القيود المالية التي يعاني منها برشلونة ستجبر النادي على البحث عن خيارات أقل تكلفة، أو صفقات إعارة مع إمكانية الشراء في المستقبل.

كما لن يتمكن برشلونة أيضًا من تقديم رواتب كبيرة، على الرغم من أنه ليس من الواضح بعد المبلغ الذي يمكن أن يقدمه النادي فيما يخص الرواتب.

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