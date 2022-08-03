صدمة لبرشلونة وتشيلسي .. برايتون يعلن موقفه النهائي من رحيل كوكوريلا

الصحافة الإنجليزية مصممة على رحيله

أعلن نادي برايتون بصفة رسمية أنه لا يوجد أي اتفاقات مع أي فريق إنجليزي أو حتى من خارج إنجلترا لضم الظهير الأيسر مارك كوكوريلا.

حيث نشر الفريق الإنجليزي بيانًا على موقع النادي الرسمي يوضح فيه حقيقة الأخبار الصحفية المنشورة حول رحيل اللاعب.

وكان الظهير الإسباني قد ارتبط بالعديد من الأندية أبرزهم برشلونة ومانشستر سيتي وتشيلسي في سوق الانتقالات الحالي.

ماذا نشر برايتون؟

نشر برايتون بيانًا رسميًا ينفي فيه كل الأنباء المتداولة حول وجود اتفاقًا شفهي بين كوكوريلا ونادي البلوز.

وجاء في البيان: "على عكس التقارير غير الدقيقة من العديد من وسائل الإعلام هذا المساء، لم يتم التوصل إلى اتفاق مع أي ناد لبيع مارك كوكوريلا".

هل ينتقل كوكوريلا بعد هذا البيان؟

بحسب ما أوردته صحيفة "دايلي ميل" فإن صفقة انتقال كوكوريلا إلى تشيلسي لا تزال واردة، حيث حجز النادي اللندني موعد كشفه الطبي بالفعل.

كما أوضح التقرير أن مدة عقد اللاعب ستكون 6 سنوات مع البلوز، وستصل قيمة صفقة انتقاله إلى 50 مليون جنيه استرليني.

فمن الوارد أن يكون بيان برايتون فقط للضغط على البلوز لرفع قيمة الانتقال أو هي محاولة جادة للإبقاء على اللاعب، لكن الصحافة الإنجليزية لا تزال تشير إلى خروجه في الفترة المقبلة.