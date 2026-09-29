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Tim Ursinus
ترجمه

صدمة لبايرن ميونخ.. توخيل يؤكد: هاري كين أساسي في كل مباريات التوقف الدولي!

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
هاري كين
توماس توخيل
الدوري الألماني
بايرن ميونخ
تشيكيا ضد إنجلترا
تشيكيا
إنجلترا

قال توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، في مقابلة مع The Standard إن هاري كين لاعب بايرن ميونخ سيكون "بلا شك" ضمن التشكيلة الأساسية لمنتخب إنجلترا "في المباريات الأربع كلها" ضمن دوري الأمم الأوروبية.

وقال توخيل: "بصراحة، أفضّل عدم إجراء التغييرات. لست متأكداً مما إذا كان ذلك ممكناً. السيناريو المثالي بالنسبة لي هو أن نخوض المباريات مراراً وتكراراً بستة أو سبعة لاعبين على الأقل من التشكيلة الأساسية ممن نثق بهم".

وهذا يعني أن كين لن يعود إلى ميونخ وهو يتمتع براحة كبيرة بعد فترة التوقف الدولي الطويلة. تخوض إنجلترا آخر مبارياتها الأربع مساء الثلاثاء المقبل أمام تشيكيا. ويُستأنف مشوار بايرن في الدوري الألماني في السبت التالي خارج أرضه أمام أوجسبورج.

في الجولة الأولى، خسرت إنجلترا 3-2 أمام بطلة العالم الحالية إسبانيا، ويعود ذلك أيضاً إلى إهدار كين ركلة جزاء.

يوم الثلاثاء يحمل مباراة الذهاب أمام تشيكيا. وطالب توخيل قائلاً: "علينا أن نكون مبادرين وأن نقدم كل ما لدينا. لا مجال لأداء محافظ أو مقتصد. هذه هي الطريقة التي يريد بها الفريق أن يلعب، وهذه هي الطريقة التي نريد أن نلعب بها، فلننطلق إذاً. سيكون سيناريو مختلفاً وبيئة مختلفة وتحدياً مختلفاً".

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