صدمة .. لابورتا يرفض شرط السد من أجل السماح برحيل تشافى

وجه جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة ضربة لإدارة نادي السد القطري بشأن الشرط الذي وضعوه للموافقة على تفاوض برشلونة مع مدربهم الحالي، تشافي هيرنانديز.

النادي الكتالوني أقال مؤخرًا مدربه الهولندي رونالد كومان، ولم يقم حتى الآن بالتعاقد مع مدرب جديد، واكتفى بالإعلان عن تعيين سيرجي بارجوان كمدير فني مؤقت، وسط أنباء حول قدوم تشافي هيرنانديز مدرب السد القطري.

إدارة نادي السد عبرت عن امتعاضها من تلك الأنباء، وطلبت من برشلونة أن يسافر لابورتا إلى الدوحة كشرط من أجل التفاوض على تشافي حتى يشعرون بالتقدير من جانب الإدارة الكتالونية خاصة مع تنازل النادي العربي عن قيمة الشرط الجزائي وقدرها مليون دولار.

ما هي الصدمة التي وجهها لابورتا لإدارة النادي القطري؟

كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية اليوم أن لابورتا لن يكون ضمن وفد برشلونة المسافر إلى العاصمة القطرية، الدوحة من أجل التفاوض مع إدارة السد من أجل تشافي.

وأشار التقرير إلى أن ماتيو أليماني (المدير الرياضي) ورافا يوستي (نائب الرئيس) هم فقط من سيسافرون من أعضاء مجلس الإدارة وذلك عقب لقاء دينامو كييف مساء اليوم الثلاثاء في رابع جولات دوري أبطال أوروبا.

كيف هو وضع فريق برشلونة؟

النادي الكتالوني يعيش أيامًا عاصفة هذا الموسم، ويعاني كثيرًا بسبب تراجع النتائج هذا الموسم، سواء في الليجا أو في دوري أبطال أوروبا، ليقيل مدربه رونالد كومان.

إدارة برشلونة قامت بتعيين مدرب الرديف، سيرجي بارجوان مدرب مؤقت للفريق تنفيذًا لقواعد الليجا التي لا تسمح لأي فريق بخوص مبارياته دون مدرب، ليتعثر هو الآخر ويقود الفريق لسقوط آخر في الدوري بالتعادل مع ألافيس بهدف لمثله.

أما بالنسبة لدوري الأبطال، فبرشلونة الآن أمام فرصة أخيرة لخطف بطاقة العبور إلى دور الـ 16 بعد ساعات أمام دينامو كييف بالعاصمة الأوكرانية.

اقرأ أيضًا:

ديمبيلي يخالف ممثليه ويضغط للاستمرار مع برشلونة

أخبار برشلونة: رايولا يجعل هالاند أقرب.. وباريس يرغب في ضم دي يونج

فينيسيوس يلوم نيمار ويحسم الجدل: لم أشجع برشلونة في حياتي!