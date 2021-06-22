صدمة كبرى .. ديون الاتحاد ليست 140 مليون ريال، بل 196!

الفريق الجداوي يُكافح لتسديد ديونه

فجرت صحيفة الرياضية السعودية مفاجأة كبيرة وصادمة لجمهور الاتحاد حول القيمة الحقيقية للديون المستحقة على النادي، والتي وصلت إلى 196 مليون ريال سعودي.

كانت لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة السعودية قد أعلنت أن ديون الاتحاد بلغت حتى الـ30 من أبريل الماضي إلى 140 مليون ريال سعودي تقريبًا، مما منعه من الحصول على شهادة الكفاءة المالية وبالتالي منعه من قيد اللاعبين في فترة الانتقالات الصيفية إلا إن سدد تلك الديون قبل الـ21 من أغسطس القادم.

كيف ارتفعت ديون الاتحاد من 140 إلى 196 مليون ريال سعودي؟

الرياضية أوضحت أن مبلغ الديون الذي أعلنته لجنة الكفاءة المالية لم يتضمن الـ56 مليون ريال المطلوبة من الاتحاد لصالح مدربه السابق سلافن بيليتش.

وأضافت أن لجنة الكفاءة المالية وضعت ذلك المبلغ تحت بند القضايا المنظورة، ولذا تعمل إدارة العميد حاليًا وبكل قوة على حل تلك القضية قبل أن يدخل المبلغ المستحق في ديون شهادة الكفاءة المالية.

لماذا يريد بيليتش 56 مليون ريال من الاتحاد؟

الاتحاد تعاقد مع بيليتش في الـ27 من سبتمبر 2018 لكن سوء النتائج الكبير خلال تواجده مع الفريق دفع النادي لإقالته وفسخ العقد من جانب واحد في الـ28 من فبراير2019.

المدرب اتجه للاتحاد الدولي لكرة القدم وطلب تعويضًا جراء فسخ عقده من جانب واحد، وقد حكم له فيفا بتعويض قدره 82 مليون ريال سعودي خُفضت بعد الاستئناف لدى فيفا إلى 61 مليون ريال سعودي سُدد منها 5 ليتبقى 56..

استأنف الاتحاد ضد القرار في المحكمة الرياضية وقد عُقدت جلسة استماع في نوفمبر 2020، ومازال الجميع بانتظار الحكم النهائي لكن التقارير الصحفية ترجح رفض استئناف الفريق السعودي بل وربما زيادة المبلغ المطلوب إلى 82 مليون ريال.

هل ستُسدد وزارة الرياضة السعودية "ديون" بيليتش؟

المصادر الصحفية المتابعة تؤكد أن وزارة الرياضة السعودية هي المسؤولة عن المبلغ المستحق للمدرب الكرواتي، حيث كان التعاقد معه بدعم الهيئة العامة للرياضة (المسمى القديم لوزارة الرياضة) برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

المصادر تتحدث عن أن ما يجري حاليًا هو محاولة تخفيض هذا المبلغ قبل تسديده كاملًا من جانب الوزارة.

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