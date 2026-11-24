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وضع جمال موسيالا يبقي بايرن في حالة ترقب. تصريحات كارل هاينتس رومينيجه يوم الجمعة، على هامش المباراة على أرضه أمام كولن، أثارت جدلًا داخل قيادة النادي أيضًا. وبحسب التقارير، فإن مجلس الإشراف غير راضٍ عن ماكس إيبرل مجددًا.

ذكر فيليب شنايدر، من صحيفة Süddeutsche Zeitung، في بودكاست الصحيفة «Und nun zum Sport» أن قيادة بايرن اتفقت على ضرورة الجلوس مجددًا مع موسيالا ومستشاريه وعائلته، بالنظر إلى حالته العصبية والتكلفة الضخمة لتمديد عقده في 2025. لكنها لم تتفق داخليًا على النهج الذي اتبعه رومينيجه.

وقد ترك ظهور رومينيجه «المحسوب ببرود» على Sky «كثيرين في قمة هرم بايرن مصدومين حقًا». ولم يذكر شنايدر أي أسماء في بودكاست SZ، لكنه رأى أن تدخل رومينيجه استهدف ماكس إيبرل على وجه الخصوص.

وكان عضو مجلس الإدارة المسؤول عن الشؤون الرياضية، مثل المدرب فينسنت كومباني، يدعم موسيالا علنًا على الدوام. كما أن إيبرل هو من تفاوض على تمديد عقده المكلف قبل عام ونصف. ووفقًا لصحيفة SZ، فإن بنودًا معقدة مختلفة و«اتفاقات جانبية» قد ترفع ما يحصل عليه اللاعب الهجومي، الذي مر بفترة صعبة مؤخرًا، إلى ما يصل إلى 30 مليون يورو سنويًا. وقال شنايدر إن بايرن «لم يكن يفهمها فعلًا حتى أدق تفاصيلها في ذلك الوقت». ولذلك، قد «يرتفع بمبلغ كبير حقًا» المبلغ السنوي الذي يتعين على النادي الألماني صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب دفعه لموسيالا.

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هل كانت تصريحات رومينيجه عن موسيالا هجومًا على ماكس إيبرل أيضًا؟

كان رومينيجه قد عارض عقد موسيالا الجديد الذي تفاوض عليه إيبرل في ربيع 2025، «حين لم يكن أحد يعلم بالحالة بعد». لكنه وافق عليه في النهاية «موافقة كاملة» بصفته عضوًا في مجلس الإشراف. ووفقًا لتقرير نشرته Stern يوم الاثنين، فعل الرئيس الفخري أولي هونيس الشيء نفسه.

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وأثارت الزيادة الضخمة في راتب موسيالا، من 9 ملايين إلى 25 مليون يورو سنويًا، ومكافأة توقيعه البالغة 22 مليون يورو جدلًا بين أصحاب القرار. واتهموا إيبرل بالسماح للمقربين من موسيالا، بقيادة وكيل أعماله كريستيان شميد، بفرض وتيرة المفاوضات. وأزعج ذلك هونيس، الذي عادة ما يكون من أشد الداعمين لإيبرل. ويصف تقرير Stern شميد بأنه «بارد ولا يرحم»، والعقد الذي تفاوض عليه بأنه «تحفة» من وجهة نظر اللاعب.

ويقول مراسل SZ شنايدر: «عندما يتعلق الأمر بجمال موسيالا، يكون واحد على الأقل من أصابع كارل هاينتس رومينيجه موجّهًا دائمًا نحو ماكس إيبرل». ويعتقد شنايدر أن تصريحات رومينيجه يوم الجمعة كانت محاولة أخرى لاتخاذ موقف مضاد لعضو مجلس الإدارة المسؤول عن الشؤون الرياضية، وإظهار أن «من يحاول تصحيح هذا الخطأ مجددًا ليس ماكس إيبرل، بل رؤساؤه مرة أخرى». ووفقًا لصحيفة Stern، يبدو أن هونيس يرى الأمر بالطريقة نفسها.

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وبحسب التقارير، واجه إيبرل انتقادات في اجتماع مجلس الإشراف الدوري يوم الاثنين قبل الماضي. ويُقال إن هونيس رفع صوته لأن إيبرل لم يفعل شيئًا بشأن وضع موسيالا طوال ستة أشهر، واتهمه، بحسب التقارير، باستمرار «التقاعس».

وعندما صوّت مجلس الإشراف في نهاية أغسطس على تمديد عقد إيبرل حتى 2029، كان رومينيجه العضو الوحيد الذي امتنع صراحة عن التصويت. وأوضح أنه ينظر إلى عضو مجلس الإدارة المسؤول عن الشؤون الرياضية بقدر أكبر بكثير من النقد، وأنه كاد يُفشل تمديد عقد إيبرل بمفرده.

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وقال لصحيفة Abendzeitung في نهاية سبتمبر: «فكرت طويلًا فيما إذا كنت سأصوّت بـ«لا» على تمديد عقد ماكس. ولم أقرر الامتناع عن التصويت إلا خلال الاجتماع. وما زلت متمسكًا بموقفي».

وكان أولي هونيس أيضًا ينتقد منذ فترة طويلة تمديد عقد إيبرل. وأثارت تصريحاته عن «60 مقابل 40» على هامش نهائي الكأس في مايو جدلًا واسعًا. ومنذ ذلك الحين، أصبح إيبرل أكثر انفتاحًا في تعامله معه ومع رومينيجه والرئيس هربرت هاينر على وجه الخصوص. وأبقى الشخصيات البارزة في بايرن على اطلاع أفضل بكثير، ما أكسبه تمديد عقده.

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بايرن ميونيخ: ماذا قال رومينيجه عن موسيالا؟

كان أولي هونيس ويان كريستيان دريسن قد أدليا بالفعل بتصريحات مثيرة للجدل في الأيام السابقة بشأن تعديل محتمل لعقد موسيالا. ويوم الجمعة، ذهب رومينيجه إلى أبعد من ذلك، إذ قال إن استعادة موسيالا مستواه السابق مستبعدة للغاية بسبب اضطراب نوبات الغياب العصبية الذي يعاني منه.

وقال رومينيجه لشبكة Sky: «ما نعرفه، للأسف، يشير إلى أنه سيكون من الصعب عليه العودة إلى المستوى الذي أظهره كثيرًا هنا في هذا الملعب». كما أكد عضو مجلس الإشراف، إلى حد كبير، أنه يريد من موسيالا الموافقة على خفض راتبه كبادرة خلال هذه الفترة. وقال رومينيجه إن عليهم «التحدث إلى اللاعب وعائلته، وقبل كل شيء إلى وكالة أعماله، لأن هذه المبالغ، مع كامل الاحترام، لم تعد ممكنة».

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وخالفه إيبرل بصورة غير مباشرة بعد ذلك بوقت قصير. وقال إيبرل عقب التعادل 1-1 مع كولن: «من المشروع أن نقلق، خصوصًا بعد ما حدث. لكننا نراه في التدريبات ونرى كيف تعامل مع هذه الفترة على مدى الأشهر الـ16 أو الـ17 الماضية، بكل ما فيها من صعوبات».

وتابع إيبرل: «هذه كلها أمور تجعل من الصعب على لاعب شاب مثله أن يجد إيقاعه. وعندما نراه ونسمعه ونستشعر حاله، نكون مقتنعين بأنه يستطيع العودة إلى ذلك المستوى». وناقض رومينيجه وآخرين بصورة غير مباشرة بقوله: «نحن المعنيين بالجانب الرياضي لدينا قناعة مختلفة».