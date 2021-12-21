ألابا يزيد متاعب ريال مدريد.. 11 غائبًا عن مباراة بيلباو

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب فريق ريال مدريد، عن قائمة الملكى لمواجهة أتلتيك بيلباو غدً الأربعاء.

شهدت قائمة ريال مدريد غيابات بالجملة يتصدرها النمساوي دافيد ألابا الإضافة إلي جاريث بيل وداني كارفخال ولوكا مودريتش ورودريجو جوس وماركو أسينسيو وأندريه لونين ومارسيلو وإيسكو وكاسيميرو.

ويأتي ذلك قبل مباراة الفريق غدًا أمام أتليتك بلباو على ملعب "سان ماميس" لحساب منافسات الدوري الإسباني.

ما الجديد بخصوص ألابا؟

كشفت صحيفة "أس" الإسبانية أن النمساوي لم يتدرب مع الفريق صباح اليوم كإجراء احترازي، وذلك قبل مواجهة أتلتيك بلباو في "سان ماميس".

ومع غياب اللاعب عن قائمة الفريق أمام بلباو غدًا، تتزايد الشكوك حول تأكد إصابته بفيروس كورونا.

أسباب غيابات ريال مدريد الآخرى؟

بالإضافة إلى حالات الإصابة بفيروس كوورنا في الفريق، اللاعب البرازيلي، كاسيميرو يغيب بسبب تراكم البطاقات بعد تلقيه البطاقة الخامسة في المباراة السابقة أمام قادش بينما كارفخال بسبب الإصابة.

وهو ما يجعل الأمر صعبًا على النادي الملكي قبل المواجهة المؤجلة بالدوري الإسباني أمام الفريق الباسكي.

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