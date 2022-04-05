صدمة غير متوقعة .. برشلونة لم يعرض على جافي التجديد حتى الآن!

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود حالة من الركود من جانب نادي برشلونة تجاه لاعبه الشاب جافي.

حيث ينتظر متوسط الميدان الواعد إدارة النادي للتحرك إلى تجديد تعاقده مع كتيبة المدرب تشافي في الفترة الحالية.

وبحسب تقرير أعدته صحيفة "سبورت" فإن جافي لا يمانع التجديد بل ويرغب في البقاء، لكنه في انتظار عرض البلوجرانا.

ماذا يعطل عملية التجديد؟

كان من المفترض أن يتم تجديد عقد جافي مع برشلونة في شهر يناير الماضي حيث كانت الرغبة بين الطرفين موجودة.

لكن ما عطل إتمام الصفقة هو رغبة برشلونة في ضم اللاعبين من أندية أخرى آنذاك، حيث مر برشلونة بسوق مزدحم جلب فيه بعض الأسماء.

وأشار التقرير أن جافي تلقى كلمة من مسؤولي برشلونة بتجديد العقد، لكن بعد شهرين من تلك المحادثة، لم يقدم النادي بعد الاقتراح الذي طال انتظاره.

ماذا يريد جافي؟

أوضح التقرير أنه لا يوجد صراع بين الطرفين، بل هناك رغبة لعمل الصفقة، حيث أن جافي تلقى العديد من الاتصالات من أندية أخرى ترغب في ضمه، لكن اللاعب الإسباني رفض الحديث مع أي أطراف أخرى لرغبته في استكمال المشوار مع ناديه المحبب.

حيث أن اللاعب ينتظر فقط التوصل إلى اتفاق مادي مرضي، ومن ثم يستمر في مواصلة إعطاء الأداء المميز الذي يقدمه مؤخرًا.

وأشار التقرير أن من مصلحة برشلونة أن يتمم عملية التجديد قبل قدوم الصفقات الجديدة التي ارتبط بها النادي الموسم المقبل.

حيث أن قدوم كيسييه وكريستنسن سيجعل النادي يدفع لهم رواتب أكبر من التي سيتحصل عليها جافي، وهو ما قد يفتعل أزمة في حال استكمل جافي تقديم العروض المميزة لتلك الفترة.

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