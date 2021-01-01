صدمة .. ريال مدريد يفقد كروس وبنزيما بعد أسبوع الموت أمام ليفربول وبرشلونة

كروس وبنزيما ضحايا الإرهاق..

يبدو أن متوسط الميدان لنادي ريال مدريد توني كروس والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما سيكونان في حاجة إلى الراحة خلال الفترة المقبلة، لذا سيفقدهما زين الدين زيدان في مباراة خيتافي.

وكان كروس قد قدم عطاء كبيرًا رفقة كريم بنزيما خلال الأسبوع المقبل سواء في مواجهتي ليفربول في دوري أبطال أوروبا أو في كلاسيكو الدوري الإسباني أمام برشلونة.

ولكن نتيجة هذه الضغوطات، كان من الطبيعي أن تكون هناك نتائج سلبية على مستوى القوة المتوفرة لدى المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان، حتى لو أنهى الأسبوع بالعلامة الكاملة.

وحول ذلك، ذكرت صحيفة آس الإسبانية وكذلك شبكة ABC أن ريال مدريد سيكون مهددًا بفقدان الثنائي كروس وبنزيما في المواجهة المقبلة أمام خيتافي.

السبب هو معاناتهما من إرهاق يحتاج إلى الراحة، حيث أن الحمل العضلي الزائد ليس إصابة في حد ذاته، ولكن زيادته قد تؤدي إلى نتائج غير محببة خاصة مع مرحلة الحسم في الموسم.

أما بخصوص بقية المصابين فقد بدأ داني كارفاخال التدرب على العشب، واقتربت عودة إيدين هازارد من جديد بكامل قوته قبل مواجهة تشيلسي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

تقارير .. ريال مدريد يحدد بديل راموس في مانشستر سيتي

ريال مدريد واجه ليفربول في ربع نهائي دوري الأبطال في وتجاوز الدور بنجاح، وتغلب على برشلونة في الكلاسيكو وعزز حظوظه في المنافسة على لقب الدوري الإسباني أمام الفريق الكتالوني والجار أتلتيكو.