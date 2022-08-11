صدمة.. ريال مدريد وكروس يتفاوضان بخصوص اعتزال الألماني!

متوسط الميدان التاريخي للميرنجي يقارب الرحيل

تبدو ملامح مستقبل الألماني توني كروس متوسط ميدان ريال مدريد الإسباني غير واضحة، مع اقتراب انتهاء عقده في سانتياجو برنابيو.

لاعب الوسط الألماني تنتهي رحلته وفق عقده الحالي في 2023، حين يكون قد أتم من العمر 33 عامًا.

وقال سيرجيو سانتوس الصحفي بمنصة "ريليفو" الرياضية الإسبانية، إن كروس يريد أن يغادر ملاعب كرة القدم من الباب الكبير، مؤكدًا أن خيار الاعتزال بشكل نهائي في 2023 مطروح على طاولة الألماني.

وأكد سانتوس أن الأمر يتوقف على حالته البدنية في المقام الأول، مشيرًا إلى أن ريال مدريد بدوره يحسم الأمر بقراره.

النادي الملكي تم إبلاغه بواسطة الألماني أن هناك ما يبرر تمديد عقده لعام إضافي، لكن في الوقت الراهن يعتبرون هذا من الصعب وأنه أمر ينبغي على الألماني أن يثبت استحقاقه له في الميدان.

ويؤكد سانتوس ثقة ريال مدريد في إمكانية وصول كروس لهذا المستوى، الذي قد يجعلهم يغيرون قناعاتهم بشأن عقد جديد له في النادي.

القرار يبدو نظريًا في يد ريال مدريد، لكنه عمليًا في يد الألماني، أو بالأحرى في قدمه، التي ستحدد خلال الموسم المقبل إلى أين ستذهب مسيرة واحد من أهم لاعبي الوسط في تاريخ اللوس بلانكوس؟.