صدمة جديدة لمانشستر سيتي .. أجويرو يعلن إصابته بفيروس كورونا

اللاعب قرر عزل نفسه بعد مخالطة حالة إيجابية

صدمة جديدة تلقاها نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بعد تعرض لاعبه سيرخيو أجويرو للإصابة بفيروس كورونا.

سيتي يعيش فترة جيدة من الناحية الفنية خلال الأسابيع الماضية، توجها بالفوز على أستون فيلا بثنائية نظيفة، أمس، الأربعاء بالدوري الإنجليزي.

أجويرو أعلن اليوم، أنه قرر عزل نفسه بشكل كامل، بعدما قام بمخالطة حالة إيجابية مؤكدة مصابة بالفيروس.

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وقال اللاعب عبر حسابه بموقع "تويتر":"قمت بعزل نفسي بعد مخالطة حالة إيجابية لكورونا انتظارًا لنتيجة الاختبارات".

وأضاف:"تبين في النهاية إصابتي بالفيروس بعد ظهور بعض الأعراض، والآن أنا أحاول اتباع نصائح الطبيب من أجل الشفاء".

وتمثل هذه الأنباء صدمة جديدة لأجويرو، الذي لم يشارك كثيرًا مع سيتي هذا الموسم، بسبب إجراء عملية جراحية في الركبة خلال شهر يونيو الماضي، ومعاناته بعدها من إصابة أخرى.

ولا يعتبر الأرجنتيني هو الحالة الوحيدة في سيتي، حيث سبق أن أصيب كل من كايل ووكر، جابرييل جيسوس، إيديرسون وفيران توريس.

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ومن المقرر أن يغيب أجويرو عن المواجهة القادمة لسيتي ضد تشيلتنهام تاون في كأس الاتحاد الإنجليزي، وكذلك مباراة وست بروميتش ألبيون الثلاثاء المقبل بالدوري الإنجليزي.