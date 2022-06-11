صدمة جديدة لبايرن ميونخ.. نجم جديد يلمح للرحيل!

إدارة البايرن تمر بالعديد من المشاكل..

اعترف لاعب خط وسط بايرن ميونخ والمنتخب الألماني يوشوا كيميش بأنه يفكر في اللعب خارج الدوري الألماني في السنوات القليلة القادمة.

ويأتي حديث نجم العملاق البافري بعد أيام قليلة من المشاكل الموجود بين إدارة البايرن واللاعب سيرج جنابري وزمليه روبرت ليفاندوفسكي.

وتحدث كيميش في مقابلة مع "so foot" ليكشف فيها عن تفكيره في الفترة الحالية في خوض تجربة جديدة خارج الملاعب الألمانية، وهو الأمر الذي قد يغضب إدارة فريقه الحالي.

ماذا قال كيميش؟

أكد الدولي الألماني أنه يفكر في خوض تجربة جديدة، ولم يحدد موعدًا لها حتى الآن، لكنه أوضح أن الفكرة تدور في عقله، وأنها غير مستبعدة بأن تحدث في السنوات القليلة المقبلة.

حيث قال اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا عن فكرة انتقاله خارج الدوري الألماني: "سيكون هذا تحديًا مثيرًا للاهتمام، لا أعرف ماذا سيحدث في غضون السنوات القليلة القادمة، سنرى".

وواصل: "لدي مدرب جيد للغاية من دعاة كرة القدم الجذابة، وأملك الكثير من المرح هنا، ولكن في مكان ما في رأسي هناك دائمًا هذا التحدي المهني والشخصي المتمثل في الوصول إلى آفاق جديدة لاكتشافها".

لماذا قد يغضب هذا الحديث إدارة البايرن؟

حديث يوشوا كيميش لا يوجد فيه أي شيء موجه تجاه إدارة الفريق الحالية، بل أنه أوضح بالفعل سعادته مع فريقه الحالية وبتواجده في ألمانيا.

لكن كلام يوشوا يأتي بعد أيام قليلة من الانتقادات اللاذعة التي تتعرض لها إدارة العملاق البافاري من قبل سيرج جنابري وروبرت ليفاندوفسكي.

وهو الأمر الذي قد يجعل إدارة بايرن ميونخ في حالة قلق من أي تصريحات جديدة تخرج من أي لاعب يتواجد حاليًا مع الفريق الألماني.

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