صدمة جديدة .. بوجبا يغيب عن مانشستر يونايتد بضعة أسابيع!

ضربة موجعة ثانية لمانشستر يونايتد في غضون 24 ساعة

أصبح في حكم المؤكد، أن يغيب متوسط ميدان مانشستر يونايتد بول بوجبا عن الملاعب لفترة طويلة من جديد، وذلك بداعي إصابة جديدة على مستوى الكاحل.

وغاب بطل العالم عن جُل مباريات الشياطين الحمر في النصف الأول، لمعاناته من إصابة في إصبع القدم، كانت قد ألمت به في أكتوبر الماضي.

واستغرق أكثر من ثلاثة أشهر للتعافي من الانتكاسة، ليسجل حضوره في مباراتين أمام واتفورد ونيوكاسل يونايتد، قبل أن ينسحب من رحلة "تيرف مور" أمام بيرنلي، كإجراء احترازي بعد عودته من الإصابة.

لكن قبل وقت قليلة من زيارة ملعب "الإمارات" لمواجهة آرسنال في قمة المرحلة الـ21 للبريميرليج، اعترف مدرب الفريق أوليه جونار سولشاير، صراحة أن لاعبه الفرنسي سيخرج من حساباته فترة غير محددة مرة أخرى.

وقال لتلفزيون النادي "لقد أصيب ويشعر ببعض الألم في كاحله. وسيغيب عن الملاعب لبضعة أسابيع".

وتأتي إصابة بوجبا لتضاعف أحزان المدرب النرويجي، بعد الضربة الموجعة التي تعرض لها بإصابة القلب الشجاع الاسكتلندي سكوت مكتوميناي.

ويخوض مانشستر يونايتد صدام آرسنال، وهو في المركز الخامس في جدول الترتيب العام برصيد 31 نقطة، متأخرًا بخمس نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع، فيما يقبع الفريق اللندني في المرتبة الـ13 برصيد 24 نقطة.