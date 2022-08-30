صدمة تقلب انتقالات آرسنال .. إصابة قوية تبعد النني لفترة طويلة

الكشف عن تعرض المصري محمد النني لاعب وسط آرسنال لإصابة قوية ستبعده عن الفريق لفترة طويلة.

يبدو أن سياسة نادي آرسنال الإنجليزي في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية ستتغير بشكل ملحوظ، بعد تعرض المصري محمد النني لاعب وسط الفريق لإصابة قوية قد تبعده لوقت طويل عن "الجانرز".

النني تعرض لإصابة قوية خلال فوز آرسنال على فولهام في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، وسيكون على آرسنال اتخاذ قرار حاسم في سوق الانتقالات، بإعطاء الأولوية للتعاقد مع لاعب وسط قبل نهاية فترة الانتقالات.

ما هي طبيعة إصابة النني؟

النني بدأ مواجهة فولهام التي أقيمت يوم السبت أساسيًا بعد إصابة الغاني توماس بارتي في الفخذ، ولعب المصري الدولي المباراة بالكامل والتي شهدت فوز آرسنال بهدفين مقابل هدف، ليواصل الفريق اللندني مسيرته المثالية في الدوري الإنجليزي.

ورغم ذلك، فقد أكدت صحيفة "ذا أثلتيك" الإنجليزية أن النني تعرض للإصابة خلال المباراة، والتي لم تتضح حتى وقت متأخر من مساء السبت.

وتحدث التقرير عن أنها مشكلة في أوتار الركبة، لكن النادي واللاعب ينتظران التعرف الكامل على مدى خطورة الإصابة، لكن الأقرب هو غيابه لوقت طويل عن الفريق.

كيف ستتغير سياسة آرسنال في آخر أيام فترة الانتقالات؟

آرسنال كان يعطي الأولوية للتعاقد مع جناح قبل إغلاق فترة الانتقالات في إنجلترا مساء الخميس، وكان البرتغالي بيدرو نيتو نجم وولفرهامبتون هدفهم الأول.

ومع ذلك، فإنه من غير المرجح أن يتمكن آرسنال من التوقيع مع لاعبين دفعة واحدة، ومن المقرر أن يحول النادي أنظاره الآن للتعاقد مع لاعب وسط.

وارتبط آرسنال خلال الفترة الماضية بالتعاقد مع البلجيكي يوري تيليمانس نجم ليستر سيتي الإنجليزي، الذي دخل الموسم الأخير في عقده مع "الثعالب"، ويمكن أن يكون متاحًا بقيمة جيدة.