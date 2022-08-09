صدمة .. تحدٍ مع الأصدقاء السبب في تسجيل محادثات حمدالله والبلوي

القرارات صدرت بالفعل في قضية النصر ضد الاتحاد وحمدالله

تداول عدد من النشطاء والإعلاميين والصحفيين عبر تويتر مجموعة من الصور لما قيل أنه 74 ورقة مسربة من تحقيقات لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في شكوى النصر ضد الاتحاد وإدارييه حامد البلودي ومشعل السعيد ومهاجمه عبد الرزاق حمدالله.

لجنة الاحتراف كانت قد عاقبت الاتحاد بالمنع من القيد خلال فترة الانتقالات القادمة والبلوي بالإيقاف لـ6 أشهر والسعيد بالإيقاف لـ4 أشهر ونفس المدة للمهاجم المغربي، وذلك لمفاوضاتهم معًا خلال مدة سريان عقد حمدالله مع النصر.

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وتحدث الجميع في الأسابيع الأخيرة عن الشخص الذي يقف خلف التسريبات الصوتية التي كانت الشرارة التي بدأت القضية وأحرقت الاتحاد في النهاية، وتحدث البعض عن وقوف شخصية اتحادية لديها خلافات مع الإدارة خلف تلك التسجيلات.

الأوراق المسربة أكدت أن الشخص الذي سجل المكالمة الهاتفية التي جمعت حمدالله من جانب والبلوي والسعيد من جانب آخر هو أحد مشجعي الاتحاد العاملين في إحدى المشافي، والذي تجمعه علاقات جيدة مع اللاعبين نتيجة عمله الآخر وهو بيع الأدوات والأجهزة الرياضية.

وكشفت التحقيقات أن هذا الشخص ذهب إلى حمدالله في بيته يوم 16 أغسطس 2021 واستخدم هاتفه لإجراء مكالمة مع السعيد وخلالها تحدث البلوي، وتم الحديث بين الطرفين حول انتقال اللاعب المغربي للاتحاد وحملت ترحيبًا من جانب اللاعب لكن إصرارًا من جانبه على اتباع الخطوات القانونية اللازمة.

ووجه خلال التحقيقات سؤال لهذا المشجع الاتحادي حول سبب تسجيله المكالمة، فأجاب "كان الهدف من تسجيل المكالمات هو تحدي بيني وبين الشباب في الاستراحة بأني أنا الذي سعيت لنقل حمدالله للاتحاد".

وقد أكد البلوي خلال التحقيقات أن هذا المشجع طلب منهم عمولة لمساعدتهم على ضم حمدالله، وذلك لأنه كان أول من سأل اللاعب حول موقفه من الانتقال للعميد بطلب من البلوي، مشيرًا إلى أنه رفض التجاوب معه تمامًا وأخبره أن اللاعب جاء في صفقة انتقال حر دون أي وساطة، ويبدو أن ذلك الخلاف كان الدفاع خلف تسريب المكالمة لإدارة النصر.

الأوراق المسربة من التحقيقات أنصفت حمدالله إلى حد كبير، حيث أظهرت حرصه على اتباع الإجراءات القانونية وإلحاحه على مسؤولي الاتحاد إرسال عرض رسمي لضمه لنظرائهم في النصر، مع تهديده بعدم الاستمرار في المفاوضات حال لم يحدث ذلك.

وأظهرت كذلك أن هداف الدوري السعودي مرتين أرسل رسالة صوتية إلى المشجع صديقه في 27 نوفمبر الماضي يُخبره خلالها أنه أصبح لاعبًا حرًا ويُرحب بالانتقال للاتحاد حال أراد النادي ذلك.