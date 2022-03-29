صدمة .. بيل يخطط للاعتزال بعد كأس العالم!

يستعد الجناح الويلزي جاريث بيل، للتوقيع على عقد قصير الأمد، قبل اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي خلال هذا العام.

نجم ريال مدريد يمر بفترة صعبة مع النادي الإسباني، وأصبح على وشك الرحيل بعد نهاية عقده خلال شهر يونيو القادم.

وقالت صحيفة "ستاندارد" البريطانية، إن اللاعب يخطط للاعتزال في حالة تأهل لبلاده لكأس العالم في قطر 2022.

وكان بيل قد سجل ثنائية في فوز بلاده 2/1 على النمسا الأسبوع الماضي نصف نهائي الملحق الأوروبي، في انتظار الفائز من اسكتلندا وأوكرانيا في النهائي.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيل يعتبر المونديال هو الهدف الأهم له في الوقت الحالي، مع استعداده للانتقال لأي فريق جديد لفترة قصيرة حتى شهر نوفمبر القادم، بعد الاعتزال بنهاية العام الحالي.

ويأتي ذلك بسبب حالة التخبط التي يعيشها صاحب الـ32 بمسيرته هذه الأيام، بعد خروجه تمامًا من الحسابات مع ريال، وفشل فترة إعارته مع توتنهام الموسم الماضي.

يذكر أن بيل لعب 5 مباريات فقط مع ريال هذا الموسم، ونجح في التسجيل مرة واحدة بقميص الفريق الإسباني.

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