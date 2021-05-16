صدمة أم فرحة؟ موقف كاريلي من الاستمرار مع الاتحاد

موقف كاريلي من الاستمرار مع الاتحاد

كشف الإعلامي محمد البكيري، عن موقف البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، من الاستمرار في صفوف العميد خلال الموسم القادم.

وينتهي عقد فابيو كاريلي مع نادي الاتحاد بنهاية الموسم الحالي، حيث هناك رغبة من جانب إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي، في استمرار المدرب للموسم المقبل.

وهاجم البكيري المدرب البرازيلي كاريلي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد تعادل الفريق أمام ضمك ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "لا تسديد، لا تحرك دون كرة، لا تنظيم في الحالتين الدفاعية والهجومية، سوء تغييرات، اجتهادات لاعبين".

وتابع: "ما يحز بالنفس، أن الاتحاد قد يفقد حتى مقعد آسيوي، أما ما يسعد كثيرًا أن كاريلي لن يكون مدربًا للفريق الموسم القادم مهما كانت النتائج".

ما كتبه الإعلامي البكيري، يشير إلى أن فابيو كاريلي لن يستمر رفقة نادي الاتحاد الموسم المقبل، وأنه سيرحل بنهاية الموسم الحالي، مع نهاية عقده.

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ويرتبط نادي الاتحاد بمواجهة نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، أمام فريق الرجاء البيضاوي المغربي، والمقرر لها خلال شهر أغسطس المقبل.