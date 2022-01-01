صدق بارتوميو وكذب ألفيش .. تسريب جديد ينصف رئيس برشلونة الأسبق!

انتشر تسريبًا جديدًا للنجم البرازيلي دانييل ألفيش ظهير برشلونة الذي عاد لصفوف النادي الكتالوني اعتبارًا من يناير الجاري.

جاء هذا التسريب لمحادثة بينه وبين الرئيس الأسبق للنادي جوسيب ماريا بارتوميو الذي رحل عن رئاسة الفريق الكتالوني قبل أشهر قليلة.

التسريب أظهر طلب دانييل ألفيش العودة لبرشلونة في وجود بارتوميو، على عكس ما صرح النجم البرازيلي قبل فترة ليست ببعيدة.

وكتب ألفيش لبارتوميو عقب فضيحة ملعب أنفيلد الشهيرة في 2019: "سيدي الرئيس، هل كل شيء على ما يرام؟ أنا أريد العودة للمنزل، أريد أن ألعب كأس العالم 2022 وأنا لاعبًا لبرشلونة، دعنا نترك الكبرياء جانبًا فنحن في حاجة لبعضنا البعض ونعلم ذلك".

وكان رد رئيس النادي الكتالوني بحسب ما أظهر التسريب: "مرحبًا داني، لتعود فتلك ليست مشكلة، لكن يجب أن يكون ذلك عن طريق الإدارة الرياضية، هل تحدثت مع أبيدال؟".

ألفيش خرج ليرد على التسريب وكتب على "تويتر": "لمن يهمهم أمر برشلونة، نحن نفعل كل ما يتطلبه الأمر، والحياة تعلم ما الذي يستحقه كل شخص، آسف، وشكرًا".

جدير بالذكر أن ألفيش كان قد عاد لبرشلونة بشكل مجاني وانتشرت تقارير عن تلقيه للحد الأدنى من الأجر الذي تسمح به رابطة الدوري الإسباني حتى يعود ويتم تسجيله.

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