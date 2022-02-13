صدق أو لا تصدق.. جماهير باريس سان جيرمان غاضبة من إدارتها!

طريقة إدارة باريس سان جيرمان لا تعجب "ألتراس" النادي العاصمي، هكذا تبيّن في آخر البيانات الصادرة من المجموعة هذا الأسبوع.

وعلى الرغم من الصفقات الضخمة التي عقدها المدير الرياضي ليوناردو في الصيف الماضي، لكنه بات بمثابة "العدو" للجماهير الباريسية.

هذا ما اتضح في البيان، الذي هاجم فيه الألتراس المدير البرازيلي، وقبلها ما قاموا به خلال مباراة رين يوم الجمعة الماضية بملعب حديقة الأمراء.

مجموعة الألتراس رفعت لافتات كُتب عليها "متى ستغادر يا ليوناردو؟" كما توقفت عن التشجيع لمدة ثلاثين دقيقة تعبيرًا عن غضبها من الإدارة.

ليوناردو ليس الوحيد المنتقد في باريس، بل إن قضية اللاعبة خيرة حمراوي وزميلتها أميناتا ديالو أيضًا جزء هام من غضب الجماهير تجاه الإدارة الباريسية.

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ما زاد من حجم غضب جماهير باريس كان عدم إلقاء لاعبي الفريق التحية عليهم بعد مباراة رين، وكأنهم رفضوا تعبيرهم عن رأيهم وانتقادهم لليوناردو والإدارة.

أحداث مباراة رين وبيان الهجوم على الإدارة تسبب في خروج المدرب ماوريسيو بوتشيتينو للإعلام مؤكدًا على ضرورة تكاتف الجماهير قبل الفترة الصعبة التي تنتظر فريقه بالأسابيع المقبلة.

ويستعد باريس سان جيرمان لاستضافة ريال مدريد بملعب حديقة الأمراء يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

تكرار ما حدث في مباراة رين من هجوم على الإدارة من شأنه أن يُصِّعب مهمة اللاعبين بأرض الملعب أمام النادي الملكي.

وبشكل عام، ليوناردو من أكثر المثيرين للجدل، حتى أن الصحف تتحدث دومًا عن رحيل بوتشيتينو بنهاية هذا الموسم لفشله في التأقلم مع طريقة البرازيلي.