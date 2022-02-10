صدق البلطان .. لوسيانو فييتو الشباب مختلف كليًا عن نسخة الهلال

"استمتع .. هنا لن تواجه ضغط كبير"، رسالة وجهها خالد البلطان؛ رئيس نادي الشباب، إلى الأرجنتيني لوسيانو فييتو في يناير الماضي، بعدما انتقل على سبيل الإعارة قادمًا من الهلال، وما هي إلا أيام قليلة، حتى عمل اللاعب بنصيحة رئيسه، فامتع واستمتع..

"ستشاهدون فييتو آخر معنا وستعرفون أن الشباب يعيد اكتشاف النجوم"، تصريح أطلقه البلطان أيضًا قبل أيام، ولم يكذبه لوسيانو..

هدفان وصناعة آخر، حصيلة ما قدمه فييتو مع الليث الأبيض خلال مباراتين فقط، فكان صاحب بصمة في الفوز أمام الحزم ثم ضمك.

وبتخصيص الحديث عن مباراة الليلة، فقد سدد فييتو 4 تسديدات منها 3 بين القوائم الثلاث، فيما خلق فرصتين، لم يتم استغلالهما لهز الشباك.

أما تمريراته فوصلت دقتها إلى 80.4%، ونجح بنسبة 66.7% في المواجهات الثنائية.

وعلى المستوى الدفاعي، أوقف هجمتين للخصم، وقطع الكرة ثلاث مرات.

في المقابل مع الهلال، خاض الجناح الأيسر الأرجنتيني 13 مباراة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الجاري، سجل خلالها هدفين، وصنع اثنين آخرين.

الأرقام تتحدث عن نفسها، بالطبع لا يزال من المبكر للغاية الحكم على نجاح الأرجنتيني مع الشباب، لكن البدايات مبشرة وتخبرنا عن شيء كبير منتظر أن يقدمه مع الليوث، فمع الزعيم احتاج اللاعب لـ11 مباراة في بداية مسيرته كي يهز الشباك، وستة لقاءات لصناعة هدف.

تحدٍ جديد يخوضه البلطان مع جماهيره متعلق بالهلال، فقبل عام ضغط عليه الجمهور للإبقاء على اللاعب عبد الله الحمدان، وفي الأخير هو قرر خوض التحدي بنفسه وتركه للزعيم، ومرت الأيام واختفى الحمدان عن الأنظار.

الآن هل يواصل فييتو تألقه ويرفع رأس البلطان أم أنها مجرد "حلو البدايات"؟!

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