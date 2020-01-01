صدق أو لا تصدق.. نادي عملاق رفض لاوتارو مارتينيز بـ8 مليون فقط!

الآن سعره يزيد على 100 مليون..

زعم لويس روزي، وكيل أعمال لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ، أن أتليتيكو مدريد وروما قد رفضا التعاقد مع موكله نظير 8 مليون يورو فقط في يناير 2018 عندما كان لاعبًا في راسينج الأرجنتيني.

وسجل لاوتارو 27 هدفًا في 59 مباراة خاضها بمختلف المسابقات مع راسينج بالأرجنتين، ليُقدم إنتر على شرائه نظير 23 مليون يورو في صيف 2018، وبعد أول ستة أشهر له يصير أحد أهم وأبرز نجوم الدوري الإيطالي .

في حين أن عقد الأرجنتيني بسان سيرو ممتد لثلاث سنوات أخرى، لكنه على الأرجح سيرحل متجهًا إلى برشلونة في الصيف الحالي سواء بصفقة تبادلية أو بدفع قيمة الشرط الجزائي الموجود بعقده مع النيراتزوري بقيمة 111 مليون يورو.

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روزي في تصريحات للصحافة تحدث عن ماضي موكله قائلًا "عرضت لاوتارو على روما في يناير 2018 مقابل 8 مليون يورو، كان هذا هو الشرط الجزائي له مع راسينج في ذلك الوقت، لكن روما رفضه، كان هناك محادثات مهمة مع أتلتيكو مدريد أيضًا ولكن لم تسر الأمور".

كما أضاف "في 20 يناير، قام رئيس راسينج بتغيير الشرط الجزائي ليصبح 20 مليون، في النهاية قام إنتر بالباقي وظفر باللاعب".

أما عن عرض برشلونة، قال روزي "برشلونة لا يرغب في دفع الشرط الجزائي، ولكن في رأيي أن اللاعب يريد الذهاب إليهم، العرض مهم".

وأتم "يجب أن يبقى مع إنتر مدى الحياة، إنه مهاجم العشر سنوات المقبلة، إنه بطل ولاعب مذهل حقًا، إذا خسره إنتر فسيكون خطأ لا يغتفر".

الجدير بالذكر أن تقارير برزت في الساعات الأخيرة تشير إلى أن ريال مدريد قد دخل أيضًا على خط المهتمين بالحصول على توقيع لاوتارو ، لكن تظل رغبة اللاعب واضحة في الانضمام إلى كامب نو.