صدق أو لا تصدق.. نادي درجة ثالثة مكسيكي يعلن التعاقد مع رونالدو!

هل رحل كريستيانو رونالدو عن يوفنتوس إلى المسكيك؟

في سابقة مفاجئة وغريبة، أعلن نادي تلاكسالا المكسيكي الذي يلعب لدوري الدرجة الثالثة في بلاده التعاقد مع كريستيانو رونالدو.

وكان النجم البرتغالي قد ارتبط بأخبار تفيد باحتمالية رحيله عن يوفنتوس صوب باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ومع هذه الأخبار التي تربطه بأندية أوروبية على رأسها باريس سان جيرمان وربما أخبار أخرى حالمة تفيد بعودته إلى ريال مدريد، جاءت المفاجأة.

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المفاجأة تمثلت في أن الناجي الذي وقع في النهاية مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كان مع نادي تلاكسكالا من الدرجة الثالثة المكسيكية.

ونشر النادي المكسيكي التغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تفيد بأنه تعاقد مع رونالدو قادمًا من يوفنتوس.

ولكن ما اتضح فيما بعد أنها كانت مجرد مزحة عبر شبكات التواصل الاجتماعي من النادي المكسيكي الذي أراد استغلال تلك الأخبار للحصول على تلك اللقطة.

ولكن الغريب أن الأمر قد تم تناوله في أمريكا الشمالية على أنه حقيقي، قبل أن تظهر أنها مزحة بعد أن انتشرت بشكل سريع.

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يذكر أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حصل على أجازة يقضيها مع صديقته جورجينا رودريجيز وأبنائه، وحسب المصادر المقربة منه فإنه لا ينوي الرحيل عن يوفنتوس.