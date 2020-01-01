صدق أو لا تصدق .. مشجعو شتوتجارت يجهزون عرضًا تاريخيًا لضم ميسي

ميسي أصاب العالم بالجنون على ما يبدو

وسط الحديث عن مانشستر سيتي وإنتر وباريس سان جيرمان، اقتحم شتوتجارت سباق التعاقد مع ليونيل ميسي بواسطة مشجع قرر أن يجمع الأموال لتحقيق حلمه.

واشتعل الصراع على ضم ميسي منذ إعلانه عبر رسالة الفاكس الشهيرة الرحيل عن برشلونة بنهاية الموسم المنصرم، الأمر الذي حدث يوم الثلاثاء الماضي وقلب العالم رأسًا على عقب.

ونتيجة لذلك، وبعدما احتدم الصراع على ضم ميسي، ظهر مشجع لنادي شتوتجارت الألماني يدعى تيم أرتمان وبدأ محاولاته لنقل ميسي إلى فريقه المفضل.

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جاء ذلك عبر صفحة أنشأها الرجل لجمع تبرعات من مشجعي النادي تصل إلى 900 مليون يورو ليقدمها النادي كعرض رسمي لضم ميسي من برشلونة.

وبعد أيام من إنشائها لم ينجح أرتمان في جمع سوى 264 يورو فقط، ليؤكد أنه في حال لم يتحقق الهدف المنشود فسيتم التبرع بالمبلغ الذي سيجمع للجمعيات الخيرية.

وكان ميسي قد رفض الحضور لإجراء الفحوصات الطبية قبل بداية الموسم الجديد وكذلك تمرد ولم يحضر لتدريبات الفريق الأول أمس واليوم.

ويقترب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الوقت الحالي من مغادرة برشلونة، بعدما تأزمت الأمور بينه وبين إدارة النادي بسبب المستجدات التي حدثت في الأيام الماضية.

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يذكر أن ليونيل ميسي قد أبلغ إدارة برشلونة أنه لم يعد لاعبًا في صفوف الفريق بعد الآن، ومن المنتظر أن تجتمع الإدارة مع والده خورخي لحسم الأمور إما بالتجديد أو الخروج.