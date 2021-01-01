صدق أو لا تصدق .. فارق التوقيت حرم مانشستر يونايتد من ضم هالاند

سوء تفاهم حرم مانشستر يونايتد من هالاند

ذكرت صحيفة ميرور البريطانية أن سوء تفاهم ناتج عن فارق التوقيت بين بريطانيا وإسكندنافيا كان سببًا في حرمان مانشستر يونايتد من التعاقد مع إرلينج هالاند في وقت سابق.

هالاند كان قريبًا من الشياطين الحمر الشتاء الماضي قبل انضمامه إلى بوروسيا دورتموند، ولكن هذه لم تكن المرة الأولى التي يقترب فيها المهاجم النرويجي من مانشستر ثم يحدث شيء مفاجئ.

وحسب ميرور البريطانية فإن إرلينج هالاند حين كان لاعبًا بنادي مولده النرويجي، كان مواطنه أولي جونار سولشاير قد أصبح للتو مدربًا لمانشستر يونايتد، وحينها كان يرغب في ضمه.

ووفقًا لذلك، كان من المنتظر أن يتصل مانشستر يونايتد بوكيل أعمال اللاعب السابق جيم سولباكن، قبل أن يصبح مينو رايولا وكيلًا للمهاجم الذي أصبح حديث العالم فيما بعد.

كان ذلك في الساعة التاسعة صباحًا وفقًا للاتفاق بين الطرفين، مولده اعتقدوا أن المكالمة ستتم في الساعة التاسعة بالتوقيت الاسكندنافي الخاص بهم، ولكن مانشستر يونايتد أبلغهم بأنها ستكون في التاسعة وكانوا يقصدون ذلك وفقًا لتوقيت بريطانيا.

ونتيجة لسوء الفهم الخاص بهذه النقطة، عندما جاء الاتصال من قبل مسؤولي مانشستر يونايتد عند الساعة العاشرة صباحًا، أي التاسعة بتوقيت إنجلترا.

ولكن هذه الساعة كانت فارقة، حيث أنه خلالها كان مولده قد وافق بالفعل على عرض ريد بول سالزبورج النمساوي الذي اتصل في الوقت المحدد، ليظفروا بخدمات إرلينج هالاند بالفعل.

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الجدير بالذكر أن إرلينج هالاند بعد رحلة قصيرة في ريد بول سالزبورج ثم بوروسيا دورتموند أصبح الحديث الأول للعالم فيما يخص سوق الانتقالات الصيفية، ومن المنتظر أن يرحل في المستقبل القريب إلى أحد كبار أوروبا.