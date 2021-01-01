صدق أو لا تصدق .. عقد ميسي الخيالي أحد أهم مصادر الدخل في إسبانيا!

تسريب عقد ميسي فتح بابًا لم يغلق

كشفت صحيفة سبورت الكتالونية أن قائد نادي برشلونة ليونيل ميسي يعد أحد مصادر الدخل في إسبانيا خلال الوقت الحالي من خلال الضرائب التي يدفعها بسبب عقده مع الفريق الكتالوني.

بموجب عقده الجديد مع برشلونة يتقاضى ميسي 500 ألف جنيه استرليني أسبوعياً، أي ما يعادل 565 ألف يورو، ليصبح بذلك الأعلى أجراً بين لاعبي الأندية الأوروبية.

ولكن تفاصيل العقد الفرعوني التي كشفت عنه صحيفة الموندو تقول إن ميسي حصل خلال الـ 4 سنوات ما بين 2017 و2021 على 555 مليون يورو ما بين راتب ومكافآت.

وحسب صحيفة سبورت، فإن ليونيل ميسي بالإضافة إلى امتلاكه لأعلى دخل لأي لاعب كرة قدم في الوقت الحالي، فهو أحد أكبر المساهمين في الخزينة العامة الإسبانية.

ووفقًا لما كشفته سبورت فإن ميسي قد ساهم في منح الخزينة العامة الإسبانية ما لا يقل عن 370 مليون يورو كضرائب وفقًا للعقد الذي أبرمه مع نادي برشلونة ولأنشطته الأخرى.

ووفقًا للمعلومات التي نشرتها ماركا نقلًا عن مصادر أخرى فإن هذا المبلغ الإجمالي يشمل المقابل الذي تدفعه كضرائب أيضًا ضريبة الثروة، وصافي الثروة التي يمتلكها لاعب كرة القدم.

ليس ذلك فقط، بل بالإضافة إلى ضريبة الشركات التي يمتلك فيها أسهم وحقوق الصور وغيرها من الأعمال، ليصل الإجمالي إلى 370 مليون يورو بحسب احصائيات نشرتها مصلحة الضرائب.

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الجدير بالذكر أن ميسي قد أعلن البقاء ضمن صفوف برشلونة في حوار حصري مع "جول" أيضًا ومن خلاله أنهى الجدل حول رحيله في الميركاتو الصيفي الماضي كما طلب أولًا.