صدق أو لا تصدق .. ريال مدريد أكثر أندية الدوري الإسباني استقبالًا لركلات الجزاء

ريال مدريد وتهمة التحكيم يبدو أنها غير صالحة الآن

يبدو أن ركلات الجزاء التي حسمت لريال مدريد لقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي باتت سلاحًا موجهًا ضده في الموسم الحالي حتى هذه اللحظة.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح ديبورتيفو ألافيس في شوط المباراة الأول بعد ارتطام الكرة في يد مدافع ريال مدريد ناتشو فيرنانديز.

ركلة الجزاء التي تقدم منها الفريق الضيف كانت الخامسة التي تحتسب ضد ريال مدريد في الموسم الحالي على مستوى منافسات الدوري الإسباني.

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وبذلك، بات ريال مدريد في صدارة الأندية التي احتسبت ضدها ركلات جزاء على مستوى الليجا في الموسم الحالي بالتساوي مع نادي بلد الوليد.

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وبدأت السلسلة في ميستايا مع الإشارة إلى الضربات الثلاث لصالح فالنسيا والتي قادت الخفافيش إلى الفوز على الفريق الملكي برباعية زلزلت الأجواء داخل النادي.

ثم في مباراة فياريال الماضية احتسبت ركلة الجزاء الرابعة لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على ملعب لا سيراميكا وتزداد مشاكل ريال مدريد.

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وفي مباراة اليوم جاءت الركلة الخامسة والتي زادت من مشاكل ريال مدريد وجعلته في وضع لا يحسد عليه على الإطلاق على مستوى منافسات الليجا.