صدقي سعيد بالفوز على بيراميدز

مدرب الجونة سعيد بانعكاس مردود العمل في نقاط ثلاث..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى حمادة صدقي مدرب الجونة سعادته عقب الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف وحيد.

وقال صدقي عقب المباراة لأون سبورت:"كنا بحاجة للنقاط الثلاث في جدول الترتيب. على الناحية الأخرى كنا نواجه فريقاً كبيراً للغاية، لديه مقومات الفوز باللقب وعناصر مميزة".

وأضاف:"أنا سعيد بأداء فريقي والنتيجة، خاصةً المردود الفني الذي نحصل عليه في صورة الأداء".

وأوضح:"بعد هدف عبد الله السعيد شعرت بالقلق، طوال الوقت أحدث اللاعبين عن جودة الأداء على الرغم من نزيف النقاط".

وتابع:"طالبت اللاعبين بتصديق حقيقة أنهم فريق جيد، نعمل بشكل رائع فنياً وبدنياً ولذلك كنا بحاجة لفوز مثل هذا".

ويحتل الجونة المركز التاسع بـ25 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثاني بـ45 نقطة.