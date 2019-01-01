صدقت نبوءته - محمد العويس يختار أخطر لاعبي النصر

سعد متحدي الإعاقة في حوار طريف مع حارس الراقي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

كشف محمد العويس؛ حارس مرمى الأهلي السعودي، عن أخطر لاعبي النصر من وجهة نظره، في حوار طريف مع سعد متحدي الإعاقة؛ أحد مشاهير السوشيال ميديا.

ويحظى الطفل سعد بمتابعة كبيرة من متابعي السوشيال ميديا، حيث يتحدى إعاقته من خلال التعليق على اللقطات في لقائه بمشاهير كرة القدم.

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صحيفة "الرياضية" السعودية أحد الفيديوهات لسعد، التي يظهر بها مع محمد العويس، موجهًا له سؤالاً عن أخطر لاعبي العالم الذين يخشاهم، قبل لقاء الأهلي والنصر الذي أقيم بالأمس.

ورد العويس على الطفل باختياره للمغربي عبد الرزاق حمد الله، والذي نجح بالأمس في هز شباكه برأسيتين.

«سعد متحدي الإعاقة» يكشف مخاوف العويس من حمداللهhttps://t.co/z2cg471Qce pic.twitter.com/C7HvRKIYGF — صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) ١٣ فبراير ٢٠١٩

لقاء الراقي والعالمي انتهى بفوز الأخير بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ورفع الفوز رصيد النصر إلى النقطة 43 محتلًا الوصافة، بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 36 نقطة.