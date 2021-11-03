صداع جديد لميسي في باريس، والذهاب إلى مدريد هو الحل !

أصبحت لياقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، من أهم الأزمات التي تلاحق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الفترة الأخيرة.

صاحب الـ34 سنة سيغيب عن مواجهة باريس اليوم ضد لايبزيج، في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وهو الأمر الذي أثار حالة من القلق داخل النادي الفرنسي، بسبب تكرار المشاكل البدنية للاعب المخضرم.

ما هو سبب مشاكل ميسي؟

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أكدت أن المشكلة تطارد ميسي منذ شهرين وليس الشهر الماضي فقط.

وأوضحت أن البداية كانت يوم 2 سبتمبر الماضي، عندما لعب ميسي مع الأرجنتين ضد فنزويلا في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم.

لويس أدريان مارتينيز لاعب فنزويلا تدخل وقتها بقوة على ميسي، مما تسبب في مشكلة في ركبته اليسرى.

ميسي قام بصورة طبيعية بعد هذا الالتحام، ولكنه يدفع ثمن توابع هذا التدخل خلال الأسابيع القليلة الماضية.

كم يحتاج ميسي من الوقت للتعافي؟

أكدت "موندو" أن مشكلة ميسي جاءت بسبب حدوث نزيف داخلي في منطقة الضربة، مما أدى إلى ظهور ورم دموي وربما التهاب كذلك.

ومن المقرر أن تحتاج هذه الإصابة لمرحلة أكثر شمولًا من أجل التعافي بشكل كامل، مما يعني غيابه عن المزيد من المباريات.

اللاعب يخطط حاليًا للذهاب إلى العاصمة الإسبانية مدريد، لوضح حد للمضاعفات الجسدية في أحد المراكز الطبية الذي سبق أن تعامل معه في 2015 عندما عانى من تمزق في الرباط الجانبي الأيسر خلال فترته مع برشلونة.

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