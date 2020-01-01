صداع جديد في انتظار مانشستر يونايتد بسبب ماركوس راشفورد

رايولا يُقلق إدارة مانشستر يونايتد

يسعى مينو رايولا، وكيل أعمال اللاعبين الشهير، لضم ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد، إلى قائمة موكليه.

هذه المساعي من شأنها أن تقلق إدارة مانشستر يونايتد، خاصة بعد تصريحات رايولا العدائية ضدها في الفترة الأخيرة.

رايولا، سبق وأن قال: " مانشستر يونايتد نادي بلا صلة بالواقع وبدون مشروع رياضي، لديهم القدرة على تدمير مارادونا وبيليه ومالديني".

صحيفة "أثلتيك" الإنجليزية، قالت إن ماركوس يمثله أخويه داين راشفورد ودواين ماينارد، الذان يملكان وكالة خاصة.

واجتمع رايولا، الذي يمثل جيسي لينجارد وبول بوجبا، لاعبي المانيو، بموكلي راشفورد في بداية العام الماضي، وأعجب الطرفان بأفكار بعضهما البعض.

كما طلب ممثلو راشفورد المشورة من رايولا، بشأن صاحب الـ22 عامًا.

وقالت الصحيفة، إن هذه الأخبار قد تشكل هاجسًا لإدارة الشياطين الحمر، خاصة بعد المشاكل التي عاشها النادي مع رايولا بشأن بوجبا.

لكن راشفورد، أثبت حبه لمانشستر يونايتد عندما جدد عقده حتى عام 2023، رغم وجود اهتمام ملموس من جانب برشلونة الإسباني في العام الماضي.

قد يكون الارتباط المتوقع بين راشفورد ورايولا؛ لأغراض تسويقية في المقام الأول، خاصة أن الأخير ساعد بوجبا على أن يصبح نجمًا عالميًا.

وكيل الأعمال الإيطالي، شدد من قبل على أنه يستهدف الحصول على أفضل الصفقات لموكليه.

يذكر أن، راشفورد سجل 19 هدفًا وصنع 5 أخرى خلال 30 مباراة لعبها مع مانشستر يونايتد هذا الموسم في مختلف المسابقات.