صدارة وصدمة ووصافة للوحدة .. أين سيتواجد النصر والهلال بدون حمدالله وجوميس؟

الدوري السعودي يعود الشهر المقبل

يعود الدوري السعودي للمحترفين خلال أيام قليلة، وتعود المنافسة الشرسة بين الأندية على مختلف المراكز من أجل استكمال مشوارهم بعد توقف طال كثيرًا بسبب انتشار فيروس كورونا.

فيروس كورونا ضرب العالم بشكل عام خلال الأشهر الماضية وتسبب في توقف الأنشطة الرياضية في جميع أنحاء العالم.

ومن المباريات التي ستشهد إثارة كبيرة في الدوري السعودي للمحترفين عقب عودته، هي مواجهة النصر والهلال في ديربي الرياض، والتي ستشهد منافسة خاصة بين المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم العالمي صاحب الـ18 هدفًا في صدارة قائمة الهدافين، والوصيف جوميس مهاجم الزعيم برصيد 14 هدفًا.

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فأين سيتواجد الهلال والنصر في الجدول حالة بدون أهداف جوميس وحمدالله؟

نبدأ بهداف الدوري السعودي عبدالرزاق حمدالله، والذي بدون سيفقد النصر 11 نقطة كاملة في مشوار الدوري السعودي.

أهداف حمدالله المؤثرة بدأت في ديربي الرياض أمام الهلال، حيث أحرز هدفين، وبدونهم يخسر النصر 3 نقاط، حيث ستتحول النتيجة من 2 – 1 إلى فوز الزعيم بهدف دون رد.

ومن بعد الديربي أحرز حمدالله هاتريك في مرمى الفيحاء، لتصبح النتيجة تعادلًا بهدف لكل فريق بعد أن كان فوزًا رباعيًا للعالمي، ولكن بدون أهداف المغربي يفقد النصر نقطتين.

التعادل مع الاتفاق هي النتيجة النهائية للنصر في حالة عدم تسجيل حمدالله هدف اللقاء الوحيد، فبدون هدف المغربي يخسر العالمي نقاط مواجهة الإتي كاملة بعد أن كانت النتيجة هدف دون رد.

ومن بعدها ضمك وبدل التعادل بهدف لكل فريق، وبدون هدف حمدالله الوحيد في هذا اللقاء، ستكون النتيجة بفوز ضمك بهدف واحد فقط وفقد النصر نقطة واحدة، وبنفس الطريقة في لقاء الفتح.

وفي لقاء الشباب والذي شهد غزارة تهديفية وانتهى بأربعة أهداف مقابل هدفين، ولكن بدون "هاتريك" حمدالله ستكون النتيجة لصالح الليث الأبيض بنتيجة 2 – 1، ويفقد العالمي 3 نقاط كاملة.

وبالنسبة لجوميس، سنجد أن الهلال سيفقد نقطتين أمام أبها بدون هدفي الأسد الفرنسي، بعد أن كان الزعيم حقق الفوز على الفريق المنافس.

وفي لقاء الفتح الذي انتهى بثلاثة أهداف لكل فريق، بدون هدف جوميس يفقد الهلال نقطة واحدة فقط من مواجهة الفتح.

أمام الوحدة في اللقاء الذي فاز به الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف، بدون أهداف جوميس تصبح النتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ويفقد الزعيم نقطتين.

في لقاء أبها بالدور الثاني بعد الفوز بهدفين مقابل هدف، يفقد الهلال نقطتين بدون هدف جوميس تصبح النتيجة هدف لكل فريق.

وبذلك بعد هذه النتائج وترتيب الجدول مرة أخرى، سيظل الهلال متصدرًا ولكن برصيد 47 نقطة، ويأتي الوحدة ثانيًا بـ40 نقطة، والأهلي بـ37 ثالثًا، والفيصلي رابعًا برصيد 35 نقطة، والنصر خامسًا برصيد 33 نقطة.