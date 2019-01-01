رسميًا | تحديد موعد السوبر السعودي بين النصر والتعاون

المباراة تجمع بين بطلي الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين

أعلن الاتحاد السعودي رسميًا موعد إقامة مباراة السوبر السعودي بين النصر والتعاون، ذلك عبر بيان ظهر على حسابه الرسمي في تويتر.

وأوضح الاتحاد في بيانه أن المباراة ستُقام في الرابع من يناير القادم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة.

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وحُددت الساعة الثامنة والربع موعدًا لانطلاق صافرة البداية للمباراة التي ستجمع بين النصر بطل دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين والتعاون بطل كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2018-2019.

وتُوج النصر ببطولة الدوري السعودي للموسم الماضي بعد منافسة شرسة مع الهلال امتدت حتى الجولة الأخيرة، فيما نجح التعاون في تتويج موسمه الرائع بالفوز على الاتحاد في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بهدفين مقابل هدف واحد.

وسيبحث الفريقان عن الفوز بكأس السوبر السعودي لأول مرة في تاريخهما، إذ سبق أن خسر النصر اللقب مرتين أمام الشباب والهلال، فيما يُشارك التعاون في تلك المباراة للمرة الأولى في تاريخه.

وجاء إعلان الاتحاد السعودي عن موعد كأس السوبر تزامنًا مع إعلان الهيئة العامة للرياضة في السعودية عن استضافة كأس السوبر الإسباني للمرة الأولى في تاريخه خلال الفترة من 8-12 يناير القادم.