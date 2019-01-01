صحيفة فرنسية تكشف سبب عودة ريبيري إلى ميونخ

مع استمرار الغموض حول مستقبله ووجهته المحتملة

ألقت وسائل الإعلام الفرنسية الضوء على الزيارة التي يقوم بها الدولي السابق فرانك ريبيري، لمدينته السابق ميونخ، رغم رحيله البايرن، بعد مسيرة أسطورية تجاوزت العشر سنوات.

وقضى ريبيري فترة قصيرة في العاصمة المصرية، لدعم المنتخب الجزائري في مباراة نهائي أمم إفريقيا ضد السنغال، والتي توج محاربو الصحراء بلقبها، بالفوز على أسود التيرانجا بهدف بغداد بو نجاح.

وأثيرت الشكوك حول السبب الذي دفع ريبيري للعودة إلى المدينة البافارية، في الوقت الذي يؤكد فيه أنه لم يتخذ قرار اعتزال اللعبة، وأيضًا لم يعثر على وجهته الجديدة، منذ إعلان خروجه من "آليانز آرينا".

وأرجعت صحيفة "ليكيب" سبب زيارة النجم الثلاثيني لميونخ، ليستأجر مدرب اللياقة البدنية جلستين يومتين، بدوام كامل، ليساعده على استعادة لياقته البدنية، بعد اكتفاؤه بعطلته الصيفية، ليكون على أتم الاستعداد لوجهته القادمة، التي لم يستقر عليها حتى هذه اللحظة.

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وتتضارب الأنباء حول وجهة صاحب الـ36 عامًا القادمة، ما بين أنباء تربط اسمه بالعودة لناديه السابق في وطنه مارسيليا، وتقارير أخرى، ترجح ذهابه إلى الصين أو الولايات المتحدة الأمريكية، كما يفعل كثير من النجوم في سنواتهم الاحترافية الأخيرة.