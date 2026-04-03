صحيفة "دي تيليغراف": "كرويف سيطلب من بيب غوارديولا أن يصبح مدربًا لأياكس"

يتوقع مايك فيروي أن يتواصل جوردي كرويف مع بيب جوارديولا بشأن منصب المدير الفني لأياكس، وفقًا لما صرح به محلل أياكس في صحيفة «دي تيليجراف» خلال بودكاست كرة القدم «كيك-أوف».

تناول البودكاست في البداية مدرب جيرونا ميشيل، الذي يحظى بتقدير كبير من كرويف، وفقًا لفيروي، على الرغم من عدم إجراء أي محادثات مع الإسباني حتى الآن.





لذا، فإن كرويف معجب بميشيل، لكنه يرى مدربًا إسبانيًا آخر كمرشح أحلامه المطلق لأياكس: بيب جوارديولا. ولا يزال مدرب مانشستر سيتي مرتبطًا بعقد في إنجلترا حتى منتصف عام 2027.

"سيكون ذلك حلمًا لمشجعي أياكس. في الفيلم الوثائقي عن كرويف، يقول غوارديولا إنه مدين بكل شيء لكرويف. ربما تكون هذه طريقة جميلة لرد الجميل لعائلة كرويف."

"سيكون على غوارديولا فقط اختيار الأندية، بما في ذلك الأندية التي ستعرض عليه 20 مليون يورو سنويًا. هذا الراتب غير متوفر في أمستردام"، يواصل فيروي.

"سيحاول جوردي بلا شك إقناع غوارديولا. احتمال نجاح ذلك... لن يحدث هذا عادةً، لكن كرويف سيراهن بقوة"، يختتم المراقب المختص بأياكس.