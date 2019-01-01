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صحيفة جزائرية: حسام عوار يوافق على اللعب لمحاربي الصحراء

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نجم فريق ليون حسام عوار يوافق على تمثيل منتخب الجزائر بدلًا من فرنسا

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

ذكرت صحيفة "أوزيرف أليجري" أن نجم فريق أولمبيك ليون حسام عوار قد وافق على تمثيل المنتخب الجزائري الأول.

وفقًا لما ورد في الصحيفة فإن اللاعب البالغ من العُمر 20 عامًا قد قرر تمثيل المنتخب الأول لمحاربي الصحراء بعد حديث مطول مع المدرب جمال بلماضي.

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وكان عوار قد سبق له تمثيل منتخب فرنسا تحت 17 عامًا عام 2014 في مباراة وحيدة، كما أنه مثل منتخب فرنسا تحت 20 عامًا في سبع مباريات وأحرز هدفين.

وكان عوار قد انضم لصفوف الناشئين لفريق أولمبيك ليون عام 2009، وتم تصعيده للفريق الأول منذ عام 2016.

في الموسم الماضي شارك عوار مع ليون في 44 مباراة في مختلف المسابقات وأحرز سبعة أهداف.

ويعتبر عوار زين الدين زيدان وجونينيو مثل أعلى بالنسبة له، ويتمنى أن يسير على خطاهم.

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